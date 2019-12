„Totul s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă”, povestește pentru DGcademy un reprezentant al Asociației Teach for Romania, membră a rețelei internaționale Teach for All. Ionuț Soleanicov, absolvent Harvard, a avut ideea să creeze Teach for România.

În înregistrarea video TEDx (arhivă, Cluj, 2015), Ionuț Soleanicov vorbește despre potențialul naivității. Despre forța naivității de a crede că poți schimba ceva, când toată lumea pare că s-a resemnat și când nimeni nu îți pune în brațe instrumentele cu care să începi. Ionuț era în SUA, absolvent de Harvard și Columbia University. Voia să contribuie, să aducă ceva în țară. Și, prin intermediul prietenilor lui absolvenți la Harvard, a aflat deTeach for America. S-a mutat în România, special pentru a dezvolta conceptul. Aici, a cunoscut-o pe Corina Puiu – cel de-al doilea cofondator. Ea avea experiență de afaceri aici, în România, el a venit cu viziunea și strategia. Și împreună au dezvoltat Teach for Romania. Ștefan Bistriceanu punctează, pentru DGcademy.com: „Este un model funcțional, care vine pe un teren fertil în România: este nevoie de el; este nevoie de intervenție în educație azi, în țara noastră." Compoziția unui astfel de teren fertil? O politică insuficient orientată către o educație de calitate. Contextul provocator al școlii, modul în care acum profesorii relaționează cu copiii, tendința spre bullying, neadaptarea procesului de învățare la personalitatea și stilul de învățare ale fiecărui copil, contextul socio-economic provocator în comunitățile dezavantajate, cu familii având venituri scăzute, monoparentale sau cu probleme în gestionarea relațiilor... „Astfel de cauze duc la un abandon școlar foarte mare: unul din cinci copii nu ajunge să termine zece clase și, cu precădere, cei din mediul rural sau din familii de etnie rommă, care au un procentaj și mai mare”, precizează Anca Mărgineanu, Coordonator Alumni, Teach for Romania.

„Toate studiile arată că cel mai mare impact în educație îl are profesorul. Poți să faci o școală minunată, dar degeaba dacă nu ai un profesor foarte bun, un profesor inspirațional și căruia chiar să-i pese de copii. De aceea, noi pe asta insistăm: pentru că profesorii au cel mai mare impact în viitorul copiilor”, mai spune Anca. Și apoi punctează: „Dacă vrem să schimbăm în bine traseul acestor copii în viață, prin procesul lor de educație și învățare, trebuie să investim foarte mult în profesori. Să aducem în fața lor oameni care să le fie modele,să-i inspire și să-i motiveze și pe ei să fie la fel.” Și apoi punctează: „Dacă vrem să schimbăm în bine traseul acestor copii în viață, prin procesul lor de educație și învățare, trebuie să investim foarte mult în profesori. Să aducem în fața lor oameni care să le fie modele,să-i inspire și să-i motiveze și pe ei să fie la fel.” Context România se afla pe locul 2 în Uniunea Europeană – conform unui studiu Eurostat din 2017– în ce privește riscul sărăciei și excluziunii sociale, cuprinzând o proporție de 35,7% din populație. Iar 41,7% dintre copiii români locuiesc în astfel de gospodarii, afectate de acest risc. Astăzi, 40% dintre tineri sunt analfabeți funcționali – adică pot citi, dar nu înțeleg ce sau nu pot să extragă ideile principale din ce au citit. Iar 20% dintre copiii români părăsesc școala după clasa a 8-a. Și mulți alții, la rândul lor, sunt demotivați, nu le place școala.

În România, calitatea școlilor diferă între zona urbană și cea rurală, între comunitățile prospere și cele sărace. În zonele rurale și în comunitățile dezavantajate este vădită lipsa de profesori, sau prezența unor profesori mai slab calificați. Astfel, în loc să ajute copiii să depășească handicapul dat de faptul că provin din familii sărace sau din zone izolate și nedezvoltate, școala adâncește aceste diferențe. Pentru astfel de copii, un program ca Teach for Romania poate aduce o schimbare. Acest program atrage, selectează și recrutează oameni valoroși, pe bază de competențe și motivație. Îi pregătește timp de doi ani ca învățători sau profesori și le susține integrarea în școlile de stat din comunități dezavantajate, în ciclurile primar si gimnazial. Sprijinul oferit de organizație asigură formarea inițială și continuă, îndrumare, coaching, sprijinindu-i pe profesori să se dezvolte și să se integreze în comunitățile în care predau, să acționeze pentru transformarea educației și a comunităților, din interior. Opțiuni. De viață

Teach for Romania a început să existe în acte în 2013. Prima echipă de profesori a fost recrutată în 2014. Este parte dintr-o organizație internațională, Teach For All (https://teachforall.org/), cea mai mare organizație din lume care se ocupă de soluții la inechitatea în educație, prezentă în 53 de țări din cinci continente, cu peste 50.000 de profesori care lucrează cu peste 5 milioane de elevi.

„Totul s-a rostogolit ca un bulgăre de zăpadă. Conceptul este acum același peste tot”, precizează Ștefan Bistriceanu, director de dezvoltare Teach for Romania. Și continuă: „Viziunea este să oferim opțiuni de viață,printr-o educație de calitate, pentru toți copiii. Ideea este să ajungi la copiii care nu au acces la o educație de calitate, să li se recunoască potențialul și să fie încurajați să-și urmeze visurile, folosindu-se de abilitățile pe care le au și de o formare competentă. Teach este, din acest punct de vedere, un program de leadership în educație. Oamenii pe care îi aducem în program trebuie să dezvolte comunitățile în care intră. Plecând de la clasă, cancelarie, școlă și mergând către comunitatea în care activează.”

