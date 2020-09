Ministerul educației a declarat marți că a aflat din presă ce s-a întâmplat cu licitația privind achiziția de tablete pentru elevi și că a cerut premierului demisia șefei ONAC. Monica Anisie nu crede că trebuie să demisioneze.

"La momentul acesta sunt aproximativ 82.000 tablete. Avem acum un câștigător desemnat - așa a transmis ONAC-ul - noi am aflat din spațiul public, deci nici măcar nu a fost transmisă informația către Ministerul educației, având în vedere că suntem beneficiar. La acest moment și până în data de 7 septembrie ... există procesul acesta de contestații, deci s-ar putea contesta”, a declarat marți ministrul educației, Monica Anisie.

Întrebată de ce abia acum și-a dat seama de situația, Anisie a susținut că a avut nenumărate discuții cu șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy: ”De fiecare dată m-a asigurat că lucrurile sunt foarte bine realizate, că nu se va întâmpla nimic, că vom avea câștigător”.

Ea a susținut că a aflat din presă ce s-a întâmplat cu această licitație și atunci i-a cerut premierului s-o demită pe șefa ONAC.

”Pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru și pentru că, știți foarte bine, o achiziție centralizată presupune mai multe riscuri, am luat decizia ca la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. De aceea, Guvernul a alocat 175 de milioane de euro, nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare”, a spus Anisie.

Ministrul a mai adăugat că Ministerul educației face deja licitație pentru 1.164 de licee pentru a achiziționa laptop-uri, prin proiectul ROSE.

Întrebată dacă n-ar trebui să-și dea demisia în condițiile în care există riscul ca niciuna din cele 250.000 de tablete promise s-ar putea să nu ajungă la copii, Monica Anisie a replicat: "Dar am realizat eu achiziția, ca să pot să spun lucrul acesta? Având în vedere faptul că la Ministerul educației în toată această perioadă am făcut eforturi susținute ca unitățile de învățământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an școlar, vorbim aici de proces de învățământ. Ministerul educației se ocupă de procesul de învățământ, deci atâta timp cât ne-am preocupat și avem astăzi rezultate, cred că nu văd de ce mi-ați pune o astfel de întrebare”.

La observația că e responsabilitatea Ministerului educației ca tabletele să ajungă la copii, ministrul a susținut că ”responsabilitatea Ministerului a fost să acorde banii necesari achiziției”.

”În semn de responsabilitate față de copii, elevi și colegii mei profesori trebuie să continui acest mandat", a conchis Anisie.