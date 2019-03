Fundația Orange a deschis concursul de selecție a 10 școli gimnaziale din mediul rural care vor fi incluse în programul de educație digitală – Digitaliada, începând cu anul școlar 2019-2020.

Selecția școlilor se va face în trei etape, iar prima etapă se desfășoară online în perioada 7-31 martie 2019, pe platforma Digitaliada. Informații suplimentare sunt disponibile în Metodologia de selecție.

Copiii din cele 10 școli selectate vor învăța într-un laborator digital echipat cu tablete, pentru ca fiecare elev să poată lucra individual în timpul orei, cu laptop pentru profesor și videoproiector pentru clasă. Profesorii de matematică și TIC vor participa la sesiuni de formare în utilizarea kit-ului de conținut digital pentru gimnaziu: un pachet complet de aplicații și ghiduri de predare/ testare pentru fiecare an de studiu. Laboratorul digital poate fi folosit însă de orice profesor din școală.

"Am aplicat de trei ori la acest proiect, iar a treia oară a fost cu noroc. De fiecare dată am încercat să vedem cum ar trebui să ne îmbunătățim aplicația astfel încât și școala noastră să poată deveni școală digitală. Acum, că facem parte din proiect, am certitudinea că aplicațiile de care beneficiază elevii contribuie real la apropierea acestora de matematică, făcând-o mai captivantă, iar laboratorul digital este utilizat în contexte educaționale diverse” - Cristian Dragomir, director Școala Gimnazială Dragomirești, județul Dâmbovița.

Până acum, Digitaliada a ajuns la 4.500 de elevi din 40 de școli de la sate, care învață acum Matematică și Informatică la cel mai înalt nivel, prin metode digitale interactive. "Predarea digitală îi încurajează pe profesori să facă legătura dintre o materie și aspectele practice ale vieții, iar pe elevi îi determină să folosească tabletele în scop de învățare. Unii dintre ei și-au descărcat acasă, pe propriile echipamente, o parte din aplicațiile folosite la școală și au exersat pe cont propriu rezolvarea exercițiilor și a problemelor propuse de acestea”, a declarat Adina Roșca, expert educațional în proiectul Digitaliada.

Digitaliada a reușit să demonstreze deja impactul pozitiv pe care îl poate avea educația digitală în școlile rurale. Îmbunătățirea notelor copiilor la aceste două discipline și interesul general crescut față de matematică și TIC reflectă disponibilitatea profesorilor de a lucra digital cu elevii lor. Aceste școli au devenit un exemplu regional și întreaga comunitate beneficiază de schimbarea produsă.

"Profesorii Digitaliada sunt deschizători de drumuri în ceea ce privește educația digitală în România. Există școli care au solicitat să participe cu proprii elevi la ore demonstrative de Matematică pe tablete, ținute de profesorii noștri. În trei ani, Digitaliada a creat o comunitate națională și, în același timp, a condus la crearea unei comunități online în jurul platformei www.digitaliada.ro. Vom continua să investim și să susținem aceste comunități, oferindu-le mijloace prin care să poată folosi, crea și împărtăși cât mai mult conținut educațional digital”, a declarat Dana Deac, președinte al Fundației Orange.