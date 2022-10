Podul Margareta și Piața Kossuth au fost pline de protestatari miercuri seară. Până la sfârșitul zilei, valul de protest, care a început dimineața cu un lanț viu, a devenit și mai puternic.

Mii de elevi s-au îndreptat spre Podul Margareta pentru a transmite un mesaj Guvernului Orbán prin ocuparea acestui pod, relatează Nepszava.

Așa cum a scris și comunitatea Grund, care a organizat această mișcare, scopul lor este "de a arăta Guvernului că actuala situație a profesorilor este insuportabilă și că profesorii au dreptul să intre în grevă, deoarece greva este un drept fundamental!"

În ceea ce privește dimensiunea protestului este de remarcat că în prealabil peste zece mii de persoane și-au manifestat interesul față de această acțiune, iar podul era complet plin de protestatari, în special de tineri. Printre protestatari au fost și cei care au pus la îndoială că acesta este un mesaj suficient de clar pentru Guvern.

"Am sentimentul că nu se va impresiona nimeni nici de această mișcare", a spus unul din ocupanții podului, liceana Kata, care a fost însoțită de mama sa. "Este ridicol că trebuie să protestăm pentru ceea ce cerem. De ce trebuie să protestăm pentru ca profesorii să aibă, de exemplu, dreptul la grevă sau un salariu normal?", s-a întrebat Kata.

Nu departe de Kata, protestatarii au purtat un banner cu mesajul: "Ne-au alungat diriginta noastră". Tinerii care aveau asupra lor acest banner au spus că profesorul lor de matematică, care are un certificat internațional pentru două limbi străine, a fost nevoit să plece în Germania în speranța unei vieți mai bune. Un alt protestatar, Dániel a menționat: "Din miliardele pe care Orbán le-ar cheltui pentru a aduce Supercupa Italiei în Ungaria, cei 60 de profesori ai liceului meu ar putea fi plătiți zeci de ani la salariile actuale".

Deși, elevii care au fost întrebați nu au fost zgârciți în criticile aduse Guvernului și premierului, au spus că protestul lor nu se referă la politica de partid sau împotriva sistemului, ci la educație. Este vorba de profesorii prost plătiți, folosiți, și de elevi care "sunt prostiți cu un Curriculum Național prost și cu manuale proaste", și, desigur, este vorba despre "ministerul de salată", deoarece noi nici măcar nu avem un minister normal al educației.

Și în ce măsură va fi suficientă această demonstrație pentru schimbare? La fel ca și eleva de liceu, Kata, mulți alți elevi au fost sceptici, cu toate că mai mulți au fost de părere că există soluții. "Poți obține orice numai dacă toate sindicatele se unesc și nu protestează doar o oră și jumătate, ci timp de o săptămână și jumătate", a spus un protestatar, care a adăugat: "În ultimii 12 ani, solidaritatea a fost ucisă din societate, iar acum am ajuns la o linie roșie: din cauza lipsei libertății de exprimare au fost disponibilizați profesorii. De aici nu avem cum să dăm înapoi! Deoarece distrugerea învățământului este o strategie. Scopul este ca oamenii să nu gândească, fiindcă dacă gândesc aduc doar necazuri, chiar și comuniștii știau asta! Nevoia de solidaritate socială a fost subliniată și de alții, însă, potrivit unei educatoare, poate că este deja prea târziu”.

Fără sprijinul părinților nu existau șanse pentru schimbare. Din păcate, profesorii degeaba au spus ani la rând că sunt probleme pentru că cadrele didactice pleacă unul după altul din învățământ, nimănui nu-i păsa. Acum, când tot mai mulți se confruntă cu lipsa educatorilor, profesorilor de limbă maghiară, de matematică și de chimie, educația este susținută de tot mai mulți, însă întrebarea este, ce se mai poate face?

După ocuparea Podului Margareta, protestatarii s-au îndreptat spre Piața Kossuth pentru a continua demonstrația la protestul organizat în comun de Mișcarea elevilor "ADOM" și de mișcarea "noÁr". Printre protestatari s-au aflat aproape toți elevii din clasa a IX-a, unul dintre aceștia astfel a rezumat importanța acestei demonstrații: Momentul de cotitură pentru mine a fost când am înțeles cât de greșit este totul, când mi-a fost rușine pentru că eu am fost în vacanță la mare, în timp ce diriginta mea nu are șansă pentru a face la fel din cauza salariului ei. Un coleg de clasă al elevului a spus același lucru, doar altfel: Este de neconceput că profesorii din Ungaria sunt uneori pe punctul de a muri de foame.

"Nu de mult eu vroiam să fiu profesor, dar acum este exclus să aleg cariera de profesor. Este cert că cel puțin în Ungaria nu voi alege această profesie", a preluat vorba Boglárka.

Când primii ocupanți ai Podului Margareta au ajuns, în Piața Kossuth, în fața Parlamentului, erau deja mulți oameni, mulți nu au venit direct aici la evenimentul anunțat oficial drept "Concertul Solidarității pentru Profesorii Noștri". Cu o oră mai târziu, Piața Kossuth era plină de protestatari, erau zeci de mii, erau oameni chiar și în Strada Constituției. Majoritatea manifestanților au fost tineri, în principal elevi de liceu și studenți, dar erau și mulți părinți care au venit în piață cu copiii din școala generală. Mulți au venit cu bannere asupra lor, deși inscripțiile de pe acestea au dezvăluit adesea entuziasmul, protestul amintea mai mult de un festival. La acest sentiment a contribuit, probabil, și faptul că au fost ținute discursuri scurte, urmate de multă muzică. Iar mulțimea a primit cu urale, care aminteau de concertele de rock, când vorbitorul evenimentului a anunțat că sunt peste treizeci de mii de protestatari.

Poate că strigătul de entuziasm a fost și mai mare când unul dintre vorbitori a lansat un apel către sindicate pentru a organiza o grevă națională în sprijinul profesorilor.

Nemulțumire de peste cinci mii de metri

"La naiba, a fost un polițist!" - a exclamat un membru al unui grup de elevi care a traversat strada alergând pe trecerea de pietoni, la Piața Döbrentei, de lângă podul Elisabeta, apoi a izbucnit în urale puternice după ce s-a dovedit că polițistul nu claxona pentru că nu s-au asigurat înainte de a traversa strada, ci, pur și simplu, din solidaritate. "Cred că și polițiștii ar trebui să intre în rândurile noastre, poate și ei au copii și cred că nici ei nu vor ca copii lor să crească într-o țară incapabilă!", a declarat unul dintre elevi pentru ziarul ungar Népszava.

Miercuri dimineață șirul protestatarilor împotriva prăbușirii învățământului era de cinci kilometri și jumătate, și se întindea de la Gara de Est și până la Piața Széll Kálmán. Potrivit organizatorului, respectiv Grupului Lanț viu Elev-Părinte pentru Profesori, aproximativ 11 mii de persoane au participat la lanțul viu de o oră.

Pe trotuarul nordic al Podului Elisabeta, care a fost decorat cu steaguri ale Ungariei și Republicii Uzbekistan din cauza vizitei președintelui uzbec, abia se putea trece pe partea Pestei de protestatari. Unii protestatari au fluturat steaguri, alții prin ridicarea unor pancarte făcute de ei i-au încurajat pe șoferi să claxoneze. Și nu degeaba, deoarece la fiecare semafor erau 6-7 mașini care au claxonat pentru a-i încuraja pe protestatari. "Mult mai mulți oameni claxonează decât mă așteptam", a spus eleva de liceu Bernádett, care a adăugat că ceea ce pot obține depinde și de câți oameni îi susțin: "Dacă strigăm și protestăm doar noi, ne vor ignora din nou".

Lanțul viu a fost împărțit în secțiuni între școlile participante. Au venit atât de mulți elevi din multe instituții încât în multe locuri a trebuit să fie folosit și trotuarul din partea opusă, altfel nu doar pietonii, dar nici protestatarii nu ar fi avut loc. Pe bannerele individuale se putea citi: "Nu există viitor fără profesori", "Greva este un drept fundamental" și "Cine va preda mâine?", însă au fost și cei care au transmis un mesaj partidului FIDESZ, ba mai mult unii au transmis direct lui Viktor Orbán, strigând: "dispari din școala noastră".

"FIDESZ a avut la dispoziție 12 ani pentru dezvoltarea educației, însă, azi, am ajuns în situația în care copiii protestează pentru profesorii lor care au ajuns într-o situație de sărăcie", a spus pentru Népszava un profesor al unuia dintre liceele din Buda, participant la lanțul viu.

