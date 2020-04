Ministerul Educației ia în considerare mai multe scenarii pentru revenirea elevilor în școli. Până atunci, cursurile online devin obligatorii. Gabriela Firea nu e de acord cu reînceperea cursurilor după 15 mai.

După o ședință la Palatul Cotroceni, ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a anunțat miercuri seara că Ministerul Educației ia în considerare mai multe scenarii pentru revenirea elevilor în școli, atunci când vor fi luate toate măsurile pentru a fi asigurată siguranța elevilor.

Întrebată la Digi 24 dacă există varianta ca numărul elevilor în clase să fie redus la 15, pentru a putea exista locuri libere între copii, Anisie a răspuns: ”Ne gândim. Trebuie să luăm în calcul ideea ca prezența elevilor la cursuri să nu înrăuățească situația îmbolnăvirilor”.

O altă variată luată în calcul este ca în primul rând să revină la școală elevii din clasele terminale, care au de susținut Bacalaureatul sau Evaluarea Națională.

Întrebată dacă există și varianta prelungirii anului școlar, Anisie a spus că a fost discutat un scenariu care presupune prelungirea cu o săptămână, dar și scenarii care presupun încheierea anului școlar la timp: ”Toate aceste scenarii sunt în funcție de ce ne transmit specialiștii din domeniul medical. Vorbim ipotetic”. Ministrul a adăugat că o decizie privind reluarea cursurilor în școli va fi luată ”în curând”.

Ordin de ministru privind predarea online

Miercuri a fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online. De la declanșarea stării de urgență și până în prezent, cursurile online pentru elevi s-au desfășurat în baza unei recomandări emisă de Ministerul educației.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o colecție de resurse necesare continuării învățării în mediul online. Portalul digital.educred.ro centralizează platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice.

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unităților de învățământ la resurse pentru învățarea online.

”Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată online. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților.Inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării”, potrivit unui comunicat.

În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ vor verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru învățarea online. Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un program săptămânal care include activități de învățare online pentru fiecare disciplină de studiu.

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care cadrele didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ.

Note sau calificative cu acordul elevilor sau părinților

Ordinul de ministru mai prevede și faptul că la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea online poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal.

Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare online. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

Ministrul educației a explicat la Digi 24 că, pentru elevii care nu au mijloace de comunicare online, ordinul de ministru prevede inclusiv posibilitatea ca ei să primească în custodie computere sau tablete aflate în inventarele școlilor. Părinții ar urma să răspundă material pentru acestea.

În ceea ce privește durata cursurilor care sunt organizate online, Monica Anisie a spus că va rămâne flexibilă și va fi lăsată la aprecierea cadrului didactic, dar specialiștii în științele educației au apreciat că un curs ar putea dura între 40 și 50 de minute.

Firea: Sub nicio formă nu aș fi de acord cu reînceperea cursurilor după 15 mai

”Copii cu masca de protecție la școală mi se pare o imagine dureroasă. Sfâșietoare. Iar pentru elevii din clasele mici, aproape imposibil. Sunt foarte activi, nerăbdători, aleargă, se mișcă...e normal! De aceea sunt copii! Am spus și ieri, și aseară, la TV, că nu văd ca pe o soluție bună redeschiderea grădinițelor și a școlilor după 15 mai. Este, încă, foarte periculos! Virusul e printre noi! Din ce în ce mai agresiv! Copiii, prin natura lor, nu vor putea respecta cu strictele măsurile sanitare și de distanțare socială. Se vor contamina, vor face forme ușoare (Slavă Domnului!) dar vor transmite coronavirusul cadrelor didactice și părinților, bunicilor. Va fi o nenorocire! Vor fi mii de îmbolnăviri. Statistica noastră relativ sub control, pentru că se testează infim, va fi dată peste cap. Atunci să vedem cum va fi gestionată o criză majoră! Ne-a ferit Cerul până acum! Și nu e vorba de statistici! Ci de viața oamenilor! Haideți să nu stricăm tot ce am obținut cu eforturi imense până acum ”, a scris joi, pe Facebook, primarul Capitalei, Gabriela Firea.



Ea susține că se pot găsi soluții pentru încheierea anului școlar, chiar și pentru clasele terminale.

”Am fost prima care a cerut închiderea școlilor pentru protejarea copiilor, a cadrelor didactice, a familiilor! Și ce-am mai fost certată și pusă la zid în public! Sunt ultima care voi cere redeschiderea școlilor pe 15 mai. Dar, cu toată tăria, cred că ne trebuie urgent un plan serios pentru relansarea treptată a economiei. Nu vom mai putea rezista mult timp cu motoarele economiei încetinite. Aici să ne concentrăm mai bine și să privim cu respect spre țările civilizate, de unde putem prelua modele de bune practici”, a mai scris Gabriela Firea.