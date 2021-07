Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, la finalul discuției dintre președintele Klaus Iohannis și liderii coaliției pe tema proiectului "România Educată", că există susținere la nivelul Guvernului pentru implementarea acestuia.

"În zilele următoare va fi prezentat programul în ansamblu. Vestea bună pentru astăzi: 'România educată' devine realitate. Am discutat, cea mai mare parte a întâlnirii a fost despre transpunerea în legislație și în modificări reale pe care să le simtă fiecare beneficiar al sistemului de educație. (...) Este o fereastră de oportunitate (...) de doi ani, doi și jumătate, până în proximitatea alegerilor din 2024, în care statul are și resursa de program și acest proiect 'România educată' are și susținerea și în Parlament și în Guvern, astfel încât reforma în educație să devină o realitate. De fapt, 'România educată' este un proiect în desfășurare care are șansa să facă acele schimbări de care e nevoie", a declarat copreședintele USR PLUS Dan Barna.

El a reamintit că USR PLUS susține desființarea inspectoratelor școlare și transformarea acestora în structuri care să verifice calitatea actului de învățământ, astfel încât partea "de gospodărire sau de numiri" să revină administrației locale, relatează Agerpres.

Dan Barna a adăugat că discuțiile de la Cotroceni s-au axat și asupra învățământului profesional.

Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a arătat că în PNRR sunt prevăzute 4 miliarde de euro pentru educație, dar a menționat că va trebui asigurată o continuitate și din partea bugetului de stat în vederea finanțării învățământului. Liderul USR PLUS a adăugat că în cadrul întâlnirii a existat un schimb de opinii legat de reforma sistemului de educație și creșterea performanței, printr-o mai mare descentralizare.

El a apreciat că proiectul "România educată" reprezintă o foarte bună bază de plecare pentru reforma învățământului în perioada următoare.