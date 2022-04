Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului deschide procesul de înscriere pentru redactarea unor articole de presă despre segregarea școlară în sistemul de învățământ românesc cu scopul conștientizării publicului larg asupra fenomenului și efectele acestuia asupra elevilor și sistemului educațional în general.

Conform datelor colectate în anul școlar 2015-2016 de către Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, 26% dintre unități școlare care au răspuns monitorizării practicau segregarea per clase pe criterii etnice. Datele colectate în anul 2021 arată că rata privind segregarea per clase pe criterii etnice s-a triplat. Segregarea este separarea/izolarea per unitate școlară, clădire sau clase a unui grup de elevi pe criteriul etnic, dizabilitate, statut socio-economic, performanțe școlară și mediul rezidențial.

Apelul se adresează jurnaliștilor de presă (print, online, radio, TV), bloggerilor și freelanceri-lor cu o experiență minimă de 2 ani în publicare articole de presă/ articole pe plaforma de blogging. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 11 aprilie 2022. Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de email office@cado.org.ro, având drept subiect următorul format: Înscriere [prenume] [nume] Școala pentru toți copiii-II 2022.

Procesul de selecție se va încheia o dată cu primele 10 aplicații primite, pe principiul primul venit, primul servit. Rezultatele selecției vor fi comunicate prin email în cursul zilei de 12 aprilie 2022.

Scrierea și publicarea articolelor vor fi precedate de o sesiune de formare online de o zi pe tema segregării școlare în cadrul căreia participarea va fi obligatorie. Prin intermediul sesiunii, CADO va oferi cele mai actuale informații privind cadrul legal privind interzicerea și combaterea segregării în educație, efectele segregării precum și datele obținute în urma monitorizării segregării școlare în toate unitățile școlare de învățământ primar și gimnazial din 11 județe.

Ulterior, jurnaliștii vor publica un material de presă (reportaj, interviu sau investigație), în care se va explora impactul segregării și discriminării asupra dreptului egal la educație. Articolele eligibile trebuie să apară în presa scrisă/online/radio sau TV până la data de 30 mai 2022. Fiecare participant care va realiza un material de presă va fi renumerat cu suma de 150 de Euro (cu taxele incluse) per articol publicat.

”Școala pentru toți copiii! -II” este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului - CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară - ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării.