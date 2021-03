Ministrul muncii, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Botoșani, că școala online și lipsa socializării au afectat foarte mult copiii și a subliniat că ministerul pe care îl conduce caută soluții pentru a veni în sprijinul acestora, relatează Agerpres.

"E o problemă reală și am avut câteva discuții cu colegi din Cabinet să vedem cum am putea să le venim în ajutor, dar nu am o soluție în momentul de față pe care să v-o prezint. E clar, școala online și lipsa socializării au afectat foarte mult copiii. Nu am acum o soluție, dar mă preocupă subiectul", a afirmat Turcan, într-o conferință de presă.