Printre semnatarii scrisorii deschise către președintele Klaus Iohannis se numără Asociația Voci pentru Democrație și Justiție - VEDEM JUST, Corupția Ucide, Funky Citizens, Freedom House, Geeks for Democract, Grupul pentru Dialog Social, #Rezistența sau Vă Vedem din Sibiu.

De asemenea, numeroși profesori și cercetători români și străini, precum și jurnaliști sau activiști civic, se află printre semnatari:

CRISTINA ALBU, profesor asociat University of Missouri - Kansas City, Department of Art and Art History

SORIN ALEXANDRESCU, profesor emerit al Universității din Amsterdam, profesor asociat la Universitatea din București

EMILIA ȘERCAN, lector universitar

LIVIU ANDREESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Sociologie)

MIRCEA ANGHELESCU, profesor universitar emerit

MARIAN APRODU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

IULIANA ARMAȘ, profesor universitar, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)

LUCIAN ANCU, data scientist

ANDREI AVRAM, profesor universitar

CĂTĂLIN AVRAMESCU, conferențiar universitar VIOREL BARBU, profesor universitar, membru al Academiei Române, fost președinte CNATDCU

ALEXANDER BAUMGARTEN, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)

CEZAR BĂLĂȘOIU, lector universitar

VLAD BEDROS, lector universitar

IOANA BICAN, profesor universitar, membră a Consiliului Științific al UBB, membră a CNATDCU (Comisia Filologie), membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)

LIDIA BODEA, doctor în litere, editor

VASILE BRÎNZĂNESCU, cercetător științific gradul I, membru Consiliul general CNATDCU (președinte Panelul nr. 1)

PAUL BRUSANOWSKI, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)

DACIAN DRAGOȘ, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Juridice), președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

DINU GHEORGHIU, profesor emerit, fost membru CNATDCU

LAURENȚIU ROZYLOWICZ, profesor universitar, membru CNATDCU (vicepreședinte comisia Științele pământului)

GELU DUMINICĂ, profesor asociat, Universitatea din București

CARMEN DUMITRESCU, jurnalist

LUCIAN IONEL DUMITRESCU, cercetător la HORTING

MARIUS DUREA, profesor universitar

GEORGE EPURESCU, cercetător științific gradul II

MIHAI LAURENȚIU FUIOREA, profesor doctorand

ȘTEFAN FIRICĂ, lector universitar NICOLETA MIHAELA FLOREA, cercetător științific gradul III

SANDA FOAMETE, regizor și producător video, activist civic