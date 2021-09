Pentru școli, se va scoate legătura cu pragul de incidență dintr-o localitate. Conducerea fiecărei școli va decide dacă vor fi ținute cursurile în format fizic sau online, în funcție de numărul de copii infectați.

"Pentru școli, se va scoate legătura cu pragul de incidență. Pentru fiecare școală în parte rămâne decizia în funcție de numărul de copii infectați", a declarat joi premierul Florin Cîțu, adăugând că o hotărâre în acest sens va fi luată în această seară de CNSU.

"Vrem în continuare să menținem prezența fizică în scoli, ne gândim la introducerea testelor cu salivă. Ministrul educației anunța ieri că 99% dintre părinți nu vor să testeze copiii, ceea ce este trist. De aceea, ok, poate încercăm cu teste cu salivă, vom vedea cum putem să facem, dar intenția rămâne, de a avea școlile cu prezență fizică în continuare, știm foarte bine că școlile online nu au avut cele mai bune rezultate anul trecut", a spus Cîțu.

Premierul a evitat să răspundă dacă va fi o testare obligatorie pentru toți elevii: "Să vedem varianta finală, dar vrem să introducem acest test non-invaziv, cel pe baza de salivă, ca să fie mult mai simplu pentru toată lumea".

Întrebat în cadrul unei dezbateri organizată de Edupedu.ro dacă elevii care se află în prezent la școala online se vor putea întoarce la ore de luni, odată cu eliminarea pragului de infectare de 6 la mie pentru închiderea școlilor, ministrul educației Sorin Cîmpeanu a răspuns că da, dacă nu au cazuri confirmate de COVID-19 printre colegii de clasă și dacă autoritățile reușesc până luni să publice hotărârea în Monitorul Oficial.

„Da. Dacă vom reuși și va trebui să reușim să publicăm până vineri seara în Monitorul Oficial, sau sâmbătă, cel târziu, dar vineri am spus că stabilim și anunță scenariul pentru săptămâna viitoare, depindem însă de hotărârea de Guvern și de semnarea unui ordin de ministru. Astea sunt oarecum sub controlul nostru, deși hotărârea de Guvern este sub control al prim-ministrului, depinde la ce oră vom avea mâine ședința de Guvern. Da, de luni, toți cei care nu au cazuri de infectare în clasă, motiv de suspendare a clasei, pentru că asta este regula de bază: dacă sunt cazuri de infectare, se suspendă activitatea în acea clasă", a spus Cîmpeanu.

Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase a adoptat miercuri în unanimitate decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate.

Astfel, decizia de suspendare a cursurilor în format fizic se va face în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă sau școala.