Trei liceeni români, unul din Brăila și doi din Cluj, s-au clasat pe podiumul campionatului Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC), desfăşurat la New York.

Primul a urcat pe scenă Adrian Boier, din Cluj, medaliat cu aur la secțiunea Microsoft Word 2016. Apoi, Mihaela Florea, din Brăila, care a fost medaliată cu aur la secțiunea Microsoft Excel 2016, secțiune considerată în general, ca foarte dificilă. Mihaela a ocupat anul trecut locul patru la secțiunea Microsoft Word 2013, însă vizibilitatea performanței MOSWC este limitată la primele trei locuri. Adrian Muntean, cel de-al treilea membru al delegației românești a câștigat medalia de bronz la secțiunea Microsoft Power Point 2016, potrivit unui comunicat al Fundaţiei EOS România.

Cea mai grea secțiune, indiferent de versiune este Excel.

”Am fost profund surprinsă că am ieșit campioană mondială. Excel 2016 mi s-a părut mult mai greu în finală, decât în fazele precedente. Am avut de rezolvat, printre altele niște diagrame dificile, care nu fuseseră incluse la pregătire. Competiția a durată 50 minute. Nimeni n-a ieșit mai repede din sală, ca la alte probe. Anul trecut la Word 2013, credeam ca am făcut perfect, dar am ocupat doar locul 4. Performanța actuală o s-o înscriu în CV. Sunt mult mai sigură de ceea ce știu, iar asta îmi ajută la dezvoltarea personală”, a spus Mihaela Florea, la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Word 2016 a fost considerată cea mai ușoară dintre secțiuni.

”Am fost pregătit bine și am rezolvat facil, ieșind din sală după 32 de minute, din totalul de 50 alocate probei. Plecasem motivat de-acasă, să iau premiu. Asta m-a ajutat enorm să mă concentrez. Sunt prima oară în afara Europei. New York mi-a oferit o experiență fantastică, pe care n-aș fi trăit-o, dacă nu m-aș fi înscris în concurs, după ce am obținut certificarea de bază, în România”, a declarat Adrian Boier.

Secțiunea Power Point stimulează creativitatea.

”Sunt prima oară în finală, în America. M-a ajutat experiența de la națională, deși nu am crezut că o să câștig, Cel mai mult mi-a dat de furcă inserarea unui contur uman într-un context imagistic. Aveam de adăugat o textură doar în interiorul conturului, nu si in restul câmpului vizual. Fiind contra cronometru, m-am blocat un pic, dar mi-a reușit. Sunt fericit”, a spus Adrian Muntean.

Finala celei de-a optsprezecea ediții a competiției Microsoft Office Specialist World Championship 2019 s-a desfășurat la New York, între 28-31 Iulie, și a selectat 155 de finaliști din 52 de țări.

„Ne bucurăm să vedem că efortul depus de cei trei liceeni care au reprezentat România la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist, la New York, vine cu rezultate pe măsură. Vreau să îi felicit pentru premiile deosebite obținute și sunt sigură că acest succes reprezintă doar începutul unor cariere de excepție”, a spus la aflarea veștii privind performanța elevilor români, Violeta Luca, General Manager, Microsoft România.

Întreaga ediție 2019 a atras în jur de 880.000 de candidați unici din 123 de țări.

MOSWC este cea mai complexă competiție mondială, în care criteriile de performanță sunt date mai mulți factori: certificarea, competența avansată și viteza de rezolvare a provocărilor pe aplicația desktop preferată de candidat.

”Cel mai important lucru este certificarea. Astfel elevii și studenții sunt eligibili pentru înscrierea în campionat. Într-o lume din ce în ce mai competitivă, certificarea recunoscută mondial este cel mai bun pașaport în fața unui angajator”, a declarat Gabriela Barna, președinta Fundației EOS.

În România, competiția MOSWC este organizată de Fundația EOS începând cu anul 2015.

Premiile câștigate sunt în bani (7.000 de dolari - medalia de aur; 1.500 de dolari - medalia de bronz) și obiecte (Laptop Surface 2, pentru medalia de aur și tabletă Surface pentru medalia de bronz).