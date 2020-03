Într-o Italie în carantină, într-o Românie cu școlile închise, frica poate fi mai periculoasă decât virusul, spun inițiatorii "Tehnologie contra Coronavirus", o listă de soluții tehnice, unele gratuite, pentru informare și lucru/învățare la distanță.

Paul Balogh și Cristian Dinu au primit acum câțiva ani o finanțare pentru a continua dezvoltarea unor instrumente care permit adaptarea la digital a formatului clasic al lecțiilor la clasă, pentru a ține pasul cu metodele moderne de predare. Investiția lor a prins teren în Marea Britanie și au dezvoltat, între timp, instrumente de prezentări interactive, care pot fi folosite atât la cursuri, cât și la conferințe, eveniment, HyperSay.

Pe fondul epidemiei de coronavirus și a blocării activității, cei doi au lansat o platformă de luptă împotriva fricii generate de virsus, sintetizând într-o pagină, cu link activ, platformele relevante pentru lucrul la distanță, care pot fi utilizate atât în procesul educațional, cât și în coordonarea acitivăților de la distanță. E vorba de platforme pe care chiar ei le-au utilizat și/sau le utilizează și care, unele dintre ele, îi concurează direct. Iar lista rămâne deschisă.



Sunt incluse în lista "Tech against Coronavirus - a list of tools for working #remotely" linkuri la platforme de învățare, platforme de video-conferințe, de project management și lucru în echipă, platforme de creare video sau podcast.

Cu puțin timp în urmă, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, anunța că este important să fie găsite soluții de predare online, în eventualitatea în care se închid școlile.

Dacă în mediul preuniversitar modalitățile de recuperare au rămas la latitudinea Consiliilor de Administrație de la nivelul unităților de învățământ, în mediul universitar, decizia de a trece online a fost adoptată înmarile centre universitare. Rând pe rând, trei Universități mari au anunțat că își vor desfășura activitățile didactice online : prima a fost Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, urmată de Universitatea Babes-Bolyai și de Universitatea din București

Pentru cei care nu dispun de platforme, o listă care să asigure anumite instrumente online de predare la distanță, precum și de lucru la distanță poate fi utilă și inspirațională.



Paul Balogh: "Am lucrat două zile, împreună cu Cristian Dinu, la acest mic site [www.techagainstcoronavirus.com]. E, practic, o listă de produse (majoritatea gratis) pe care le puteți folosi dacă va trebui să lucrați de acasă cu echipa voastră sau dacă va trebui sa predați la distanță în săptămânile / lunile viitoare. Are două categorii importante (work și edu) ca să puteți separa mai ușor între ele." Platforma permite contribuții la listă, primite de la utilizatori, inclusiv de la dezvoltatorii software.



Cristian Dinu:

"L-am creat pentru că frica, nu virusul este cel mai mare dușman. Catalogul conține link-uri produselor pe care le folosim noi de ani de zile, precum și link-uri ale concurenților noștri direcți și indirecți."

Un link important este pentru informare, o platformă de statistici în timp real despre coronavirus



Pentru activități de predare cursuri, lucru în echipă sau activități la distanță

Platforme de învățare: Padlet; Desmos (matematică); PearDeck; ClassDojo; Discovery Education; Bookcreator

Sisteme de video-conferință: Skype; Zoom; Google Hangouts Meet; Webex; Whereby; Krisp.ai (sunetul de background poate fi setat pe "mut” - de utilizat când transmisia se face din locuri în care este zgomot)

Quizz (sisteme de testare) - Kahoot

Project management, lucru în echipă de la distanță: Workplace by Facebook; Planable

Accesarea de la distanță a computerului: LogMeIN; TeamViewer

Acestea sunt doar câteva exemple, pe pagina techagainstcoronavirus.com sunt incluse mai multe, cu link direct și cu o scurtă descriere la ce pot fi utile.