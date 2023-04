Parlamentarele USR Silvia Dinică și Oana Țoiu au propus un sistem care permite recuperarea diferenței dintre valoarea documentelor de transport prezentate la decontare și suma decontată, direct de la școală sau administrațiile fiscale locale.

Silvia Dinică și Oana Țoiu de la Partidul Uniunea Salvați România (USR) au depus o inițiativă legislativă care ar permite elevilor să recupereze diferența dintre valoarea documentelor de transport prezentate pentru rambursare și suma rambursată, pentru cei care studiază în localități diferite de locul de domiciliu. Inițiativa își propune să ușureze povara familiilor care plătesc transportul copiilor lor la școală.

Proiectul a fost depus după ce Ordonanța de Urgență nr. 50 din 16 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, act ce reglementa decontarea sumelor, a fost declarată neconstituțională.



Potrivit acestei inițiative, diferența neacoperită ar putea fi recuperată direct de la școală sau, pentru cei care nu mai sunt elevi, de la administrațiile fiscale locale. Această propunere este văzută ca un pas important spre justiția socială și respectarea drepturilor copiilor la o educație egală și accesibilă.

Parlamentarii argumentează că mulți părinți și elevi trebuie să plătească din buzunar transportul la școală, deoarece rambursarea primită de elevi reprezintă doar o pătrime din taxa lunară de transport. Propunerea vizează acoperirea diferenței, care ar veni din bugetul Ministerului Educației și ar fi transferată către instituțiile de învățământ sau administrațiile fiscale locale la locul de rezidență a beneficiarilor.

"Pentru a vedea cum este realizată decontarea transportului, am parcurs drumul de la Slobozia spre Mărculești. Am luat autobuzul pe care îl iau și elevii. Am constatat că aceștia primesc o decontare de doar 50 de lei/lună, însumând un sfert din cei 200 de lei pe care trebuie să-i plătească lunar. Restul de 150 de lei trebuie să-i scoată familiile din buzunar. Este cazul multor părinți și elevi care au fost nevoiți să plătească pentru transportul școlar. Proiectul de lege pe care îl propunem reprezintă un pas important în direcția justiției sociale și a respectării drepturilor copiilor la educație egală și accesibilă”, a explicat senatoarea Silvia Dinică.

Oana Țoiu a declarat că legea care a împiedicat rambursarea corectă nu este doar nedreaptă, ci și neconstituțională și că recuperarea costurilor de transport pentru elevi ar trebui să fie o prioritate.

"Spre deosebire de banii pe limuzine, pe cei pe transportul elevilor statul îi recuperează și-i înmulțește odată ce elevii intră în câmpul muncii în loc să se piardă abandonând școala pentru câțiva lei lipsă", a mai precizat deputata Țoiu.

În mod normal, banii ar putea fi recuperați doar în urma unei acțiuni în instanță, dar, având în vedere numărul foarte mare de elevi sau foști elevi care ar trebui să se adreseze instanțelor de judecată, activitatea acestora s-ar bloca.

USR propune un sistem de gratuitate în care consiliile județene plătesc transportatorilor direct pentru a evita întârzierile sau rambursările parțiale pentru elevi.