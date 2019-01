Presa britanică scrie că Brexitul ar putea fi amânat cel puțin până în iulie, premierul Theresa May acuzând unii parlamentari de acest lucru. Deocamdată totul e neclar, iar votul de marți din Camera Comunelor ar putea încâlci și mai mult povestea.

Citând diplomați europeni, The Guardian scrie că UE se pregătește să amâne Brexitul până cel puțin în iulie, așteptând în acest sens o cerere din partea Londrei în următoarele săptămâni. Nu e prima publicație din Albion ce anunță o amânare a Brexitului, pe fondul disputelor dintre Guvernul și Parlament privind termenii divorțului. Theresa May spune că nu vrea o amânare, dar acuză câțiva parlamentari că încearcă să încalce rezultatul referendumului.

În așteptarea votului de marți din Camera Comunelor, vot ce ar putea complica și mai mult situația, Donald Tusk, președintele Consiliului European, și Jean Claude Juncker, șeful Comisiei Europene, i-au scris premierului britanic o scrisoare în care oferă unele clarificări privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE. Și Guvernul britanic a publicat scrisoarea trimisă de May liderilor europeni, într-o ultimă încercare de a convinge Camera Comunelor că acordul agreat de premier cu restul statelor membre UE e cea mai bună soluție pentru ieșirea Marii Britanii.

Trecem la o altă bătaie de cap a autorităților de la Bruxelles: respectarea statului de drept. După ce Varșovia și Budapesta au luat o serie de măsuri ce au afectat justiția și statul de drept, Comisia Europeană a început să lucreze la o propunere de regulament prin care vrea să condiționeze acordarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Raportul a ajuns în Parlamentul European unde va fi dezbătut miercuri și votat joi. #PE

Propunerile Comisiei n-au avut deocamdată ecou la București, unde coaliția la putere e ocupată cu un nou scandal provocat de deciziile sale. În baza legii recursului compensatoriu, peste 14.000 de condamnați au fost eliberați, iar peste 700 au recidivat deja și s-au întors după gratii, după cum anunță Autoritatea Națională a Penitenciarelor.

Opoziția cere demisia ministrului Justiției, dar Tudorel Toader, după cum ne-a obișnuit, nu-și asumă nicio vină și arată cu degetul spre guvernul tehnocrat. În apărarea sa a sărit rapid și PSD, care susține că ar fi afectate interesele naționale prin acuzarea lui Toader că a scos deținuți din închisori.

Aflată la Strasbourg, unde urmează să prezinte marți în plenul PE prioritățile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, Viorica Dăncilă a primit o veste proastă de la Klaus Iohannis: propunerile pentru Dezvoltare și Transporturi vor fi refuzate din nou.

Într-un interviu acordat EurActiv România, Daniela Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație și mamă a trei copii, spune cum putem să-i învățăm pe copii nu doar să dea ”Like" la ceea ce se întâmplă în cetate, ci să se și implice.

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - 50 Moments That Define an Improbable Presidency