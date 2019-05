Comisia Europeană a lansat un nou semnal de avertisment față de acțiunile Guvernului român împotriva Justiției și a luptei anticorupție. PSD a ignorat mesajul, dând vina pe Klaus Iohannis și pe Frans Timmermans.

Executivul de la Bruxelles a amenințat autorităţile române, printr-o scrisoare, cu un mecanism mai dur decât Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), dacă modificările aduse Codurilor penale intră in vigoare și dacă se introduc căi extraordinare de atac la deciziile definitive.

Comisia anunță că nu va ezita să recurgă şi la procedura de infringement și atrage atenția că Jean-Claude Juncker ar putea să-și schimbe părerea referitoare la pregătirea României pentru aderarea la Spațiul Schengen, dacă problemele identificate în scrisoarea transmisă de Frans Timmermans autorităților române nu vor fi abordate în mod corect.

Guvernul n-a catadicsit să aibă o reacție. Au ieșit, în schimb, social-democrații, care au dat vina pe campania electorală, pe Klaus Iohannis, pe Frans Timmermans etc. Toți sunt vinovați, numai ei - nu.

În pofida asaltului asupra Justiției și a lipsei de măsuri în interesul cetățenilor, PSD se află în continuare pe primul loc în intențiile de vot pentru europarlamentarele din 26 mai. Potrivit unui sondaj INSCOP, PNL îi suflă tare în ceafă, diferența fiind doar de 0,3%. Alianța USR-PLUS se clasează pe poziția a treia, la șase procente în spatele celor două formațiuni. #PE

PNL a prezentat, în sfârșit, programul politic pentru alegerile europarlamentare, printre prioritățile liberalilor numărându-se aderarea la Schengen, la Zona Euro și accesarea mai multor fonduri europene, acțiuni ce nu au legătură cu activitatea Parlamentului European.

Într-un interviu pentru EurActiv România, Tanya Cox, direct al confederației europene CONCORD Europe, a vorbit despre importanța dezvoltării durabile, Agenda 2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, alegerile europarlamentare și rolul viitorului președinte al Comisiei Europene în prioritizarea dezvoltării durabile.

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat că, luni dimineața, toate documentele necesare privind extrădarea lui Radu Mazăre au fost trimise autorităților din Madagascar. Dacă ajunge în România, Mazăre ar putea fi coleg de celulă cu fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat, în primă instanță, la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

Începând din 15 mai, UE plafonează prețul convorbirilor telefonice între statele membre. Astfel, pentru toate apelurile și mesajele scrise internaționale efectuate în interiorul UE se va aplica un nou tarif maxim: 19 cenți pe minut (+TVA) în cazul convorbirilor telefonice și 6 cenți pe mesaj SMS (+TVA).

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Who loses out in the US-China trade war?