Ce urmeaza dupa trimfalul Acord istoric cu privire la un pachet de măsuri pentru redresarea economiilor afectate de pandemia de SARS-COV-2?

Klaus Iohannis spune că acești bani vor fi folosiți pentru "reconstrucția României”, în timp ce Ludovic Orban vede un viitor bun pentru noi și pentru restul europenilor.

Provind în ansamlu, Acordul e format din peste 1.000 de miliarde de euro, din care 390 de miliarde de euro reprezintă granturi. Aceste granturile obligă blocul comunitar să facă rost de bani pentru a returna împrumuturile până în 2058, începând din 2027.

De asemenea, Consiliul European corelează accesarea acestor bani de respectarea statului de drept. Cel puțin în teorie, pentru că în practică liderii statelor membre au amânat definirea exactă a acestui mecanism.

În România, banii negociați de România au luminat fețele europarlamentarilor PNL, dar cei de la PSD spun că „față de propunerea inițială a Comisiei Europene și a Parlamentului European, cetățenii europeni și România pierd”.

Ieri a intrat în vigoare legea carantinei și a izolării. Noile condiții, dar și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor au fost puse deja în acord cu Hotărârea de prelungire a stării de alertă.

Toate astea când România se apropie cu pași repezi de o mie de cazuri de infectare noi pe zi. Numărul celor de la ATI și decesele au ajuns și ele la un record de la debutul epidemiei în România.

Strategul Guvernelor Dragnea, Darius Vâlcov, a fost condamnat de Tribunalul Dolj, în primă instanță, la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită.

