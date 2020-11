Imaginea finalului de an și de legislatură din Parlamentul României surprinde aceleași metehne obositoare pe scena politică din România. Contextul e puțin diferit din cauza epidemiei COVID-19, dar circarii sunt aceiași.

Populismele în jurul pensiilor speciale continuă. Cu toate că, pentru a benefici de pensia specială un demnitar trebuie să depună o cerere în acest sens, parlamentarii USR s-au aruncat cu capul înainte într-un așa-zis "festival al democrației” și au anunțat că vor demisiona în ultima zi de mandat. Și PSD s-a lansat în același joc populist, antrenat de Marcel Ciolacu - cel care a demisionat și în 2016 pentru a nu fi "privilegiat”. Totuși, pentru cei cu memoria scurtă, actualul șef și "reformator" al PSD este unul dintre inițiatorii legii privind pensiile speciale pentru parlamentari.

Germania ar putea începe în luna decembrie vaccinarea primilor oameni împotriva COVID-19. Germania și-a asigurat peste 300 de milioane de doze de vaccin, prin intermediul Comisiei Europene.

De asemenea, UNICEF discută cu principalele companii aeriene și transportatorii de marfă de la nivel global în vederea intensificării eforturilor de livrare a vaccinurilor împotriva COVID-19 în peste 92 de țări din lume.

Se fac pregătiri și pentru alegerile parlamentare, context în care Expert Forum a lansat platforma votcorect.ro, unde vor fi explicate principalele reguli privind campania electorală, înregistrarea alegătorilor, ziua votului, votul prin corespondență sau contestațiile.

Oamenii răpuși de COVID nu au fost „o povară pentru cei din jur”, așa cum spunea recent un responsabil din sănătate din Moldova, care încerca să mascheze incompetența autorităților în gestionarea pandemiei.

Ca un roboțel, Klaus Iohannis a ieșit din nou la tribuna Palatului Cotroceni pentru a spune că vina pentru orice nu merge cum vrea el este a PSD, în timp ce liberalii sunt cei care "au avut curajul să-și asume o guvernare cu un buget secătuit și o administrație în care PSD a plasat numeroși incompetenți”. Ceea ce nu înțelege președintele este că vinovați sunt toți cei care au condus în ultimii 30 de ani această țară, liberalii fiind și ei pe listă. Mai mult, acuzarea lor în funcție de culoarea politică pare și mai amuzantă, ținând cont de racolările făcute de ambele tabere înainte de alegerile locale.

Un PNL șubrezit din cauza deciziilor întârziate sau total nepotrivite luate în această perioadă îl fac pe Klaus Iohannis să acționeze ca un șef de partid, nu ca un mediator. Nici laudele deșănțate la adresa unui Guvern destul de stângaci, la fel cum nici atacurile la adresa unui PSD ros deja de problemele din trecut nu au cum să ducă la schimbarea situației deja critice în care ne aflăm. Pe dealul Cotroceniului, obiectivul este clar - câștigarea alegerilor. Rămâne de văzut care va fi și obiectivul.

