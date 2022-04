România a decis, într-un final, să trimită acasă zece diplomați ruși, în timp ce Uniunea Europeană încarcă Rusia cu noi sancțiuni.

Autoritățile române au declarat persoane non-grata zece cetățeni ruși care activează în cadrul Ambasadei Rusiei la București, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe.

Bucureștiul pregătește un pachet suplimentar de asistență financiară nerambursabilă în beneficiul R. Moldova, în valoare de 10 milioane de euro, a anunțat marți, la Berlin, ministrul de externe, Bogdan Aurescu. O decizie similară iau Germania și UE.

Ursula von der Leyen a anunțat că Executivul de la Bruxelles lansează împotriva Ungariei o procedură care permite suspendarea plății fondurilor UE în caz de încălcare a principiilor statului de drept.

Prioritățile pentru bugetul din 2023 al Uniunii Europene ar trebui să fie redresarea economică, sănătatea, tineretul și politicile climatice, dar și abordarea impactului conflictului din Ucraina, consideră Parlamentul European.

Banca centrală a majorat, cu jumătate de punct procentual, rata dobânzii de politică monetară la 3% pe an, de la 2,5%, în încercarea de a ține sub control inflația.

Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca urmare a invaziei Ucrainei și a brutalităților comise de soldații ruși.

UE trebuie să reacționeze imediat la crimele de război comise de Rusia în Ucraina, astfel că este nevoie de noi sancțiuni drastice împotriva Moscovei, se arată într-o scrisoare semnată de 206 europarlamentari.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat într-o conferință de presă că de miercuri va începe campania de informare privind pastilele de iodură de potasiu.

Comisia Europeană a anunțat rezultatele cererii de propuneri pentru rețelele doctorale lansate în 2021 în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Dintr-un buget total de peste 405 milioane de euro se vor finanța 144 de programe de doctorat pentru formarea a peste 1.500 de doctoranzi și pentru înzestrarea acestora cu noi competențe



O echipă de militari specialiști în dezamorsarea dispozitivelor explozive din Babadag a executat marți o misiune pe plaja din Sfântu Gheorghe pentru neutralizarea unei lovituri inerte de aruncător de grenade, anunță Ministerul Apărării.

