1 iunie vine cu eliberarea de mască la birou, dacă angajații sunt vaccinați (și mai puțin de 5), dar și cu concerte în aer liber, mers la stadion sau la piscină fără limită de participanți, dacă toți participanții pot face dovada imunizării complete.

Guvernul a anunțat, cu multe bâlbe, noi măsuri de relaxare a restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, care vor fi aplicate de la 1 iunie. În paralel, autoritățile au lansat și o campanie de promovare a vaccinării, mai ales că relaxarea se aplică în special persoanelor vaccinate - acestea pot sta fără mască în birou (dacă sunt mai puțin de 5 persoane într-o cameră și toate vaccinate complet), pot merge fără limite la concerte, nunți sau piscină.

În acest timp, americanii încă sunt în căutarea sursei pandemiei, în timp ce românii se uită la banii pierduți pe achiziții pentru combaterea COVID-19, în contextul în care valoarea contractelor a atins sume amețitoare, iar neregulile semnalate la licitațiile publice ating o valoare uriașă.

Cu destul de mare întârziere, Europa își poate începe masivul program de redresare economică, după ce toate statele UE au ratificat acest plan, respectiv decizia de a permite Comisiei Europene să se împrumute de pe piețele financiare pentru a finanța investițiile asumate de fiecare stat membru.

Dar chiar dacă guvernului i-a fost greu să convingă Comisia Europeană să-i acorde bani pentru infrastructura de gaze prin PNRR, are încă la dispoziție fondurile de coeziune pentru a extinde rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, a semnat contractele pentru trei proiecte, în valoare totală de 144 milioane de lei, finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Dar un și mai mare contract aduce o veste bună pentru bucureștenii care se confruntă de luni de zile cu probleme de furnizare a apei calde și căldurii: Comisia Europeană a aprobat joi o investiție de 216 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București.

Trecem de la politica de coeziune la Politica Agricolă Comună pentru a afla cum afectează plățile directe către fermieri formarea prețurilor alimentelor în întreaga lume, dintr-un video explicativ EURACTIV. #AGRI

