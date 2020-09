Pensiile dorite mărite cu 40% acum de PSD nu se doreau a fi mărite nici acum un an de unii, USR PLUS și PNL își împart ocări pe seama traseismului, iar legile justiției vor ajunge din nou să fie modificate.

Pe modelul "unde dai și unde capră”, criticile PSD că Guvernul liberal a mărit cu țârâita pensiile par de râsu'-plânsu' după ce Ministerul Finanțelor a făcut public un document care arată că Eugen Teodorovici cerea acum un an Guvernului Dăncilă să nu majoreze pensiile cu 40%, pentru a putea fi resepctată ținta de 3% a deficitului bugetar.

Același Cîțu se hazardează și lansează un apel la BNR pentru o relaxare a politicii monetare, subliniind că Guvernul nu are prea multe variante, dar Banca Națională poate să mai reducă dobânzile și rezervele minime pentru a asigura finanțarea economiei.

USR PLUS și PNL au a ajuns să se certe din cauza traseiștilor.

Legile justiției se întorc și vor fi modificate. Potrivit Ministerul Justiției, la finalul lunii va fi pus în dezbatere pachetul de legi care își propune să repare ce a "ciuntit" PSD, așa cum afirma Klaus Iohannis.

Analiza săptămânală a INSP privind evoluția COVID-19 în România arată date nu tocmai încurajatoare: 13 județe sunt în trend ascendent la rata de infectare, 60% din decese au fost la bărbați, iar 94.9% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate.

Alegerile locale bat la ușă, astfel că BEC a decis că votanții cu buletinul expirat în perioada 1 martie - 27 septembrie pot vota la alegerile locale. Și STS a început distribuirea celor peste 22.000 de tablete necesare organizării alegerilor locale.

Poluarea atmosferică și fonică, efectele schimbărilor climatice (cum ar fi caniculele) și expunerea la substanțe chimice periculoase provoacă numeroase probleme de sănătate în Europa, anunță Comisia Europeană.

Recomandare de lectură: IFLScience - One-Fifth Of Global Carbon Emissions Come From Multinational Companies' Supply Chains