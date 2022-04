Coaliția guvernamentală a prezentat un plan de măsuri pentru a-i ajuta pe români să facă față crizei economice și energetice. Printre ele și aprozarele comuniste reînviate de Petre Daea. În Germania, politicienii mai și demisionează.

Pachetul de măsuri prezentat de liderii coalției de guvernare se adresează atât cetățenilor, cât și companiilor.

Pachetul "Sprijin pentru România" are o valoare totală de 17,3 miliarde de lei, peste 50% provenind din fonduri europene.

Printre măsuri se numără și reînvierea Casei de Comerț Unirea, o inițiativă a fostului ministru al agriculturii Petre Daea, inițial fără mare succes.

În schimb, una dintre măsurile așteptate - amânarea ratelor la bănci - nu se regăsește în pachet.

Ministrul de finanțe, Adrian Câciu, a promis că anul acesta nu vor fi majorate taxele și impozitele.

Opoziția susține că soluția pe termen lung ar fi fost scăderea taxării pe energie, dar "Guvernului PSD - PNL - UDMR îi convine să încaseze mai mult din taxe și de asta nu face nimic în folosul oamenilor pe termen lung”.

La conferința de presă, Marcel Ciolacu nu și-a putut ascunde bucuria pentru existența coaliției PNL-PSD-UDMR. Deocamdată, românii nu-i împărtășesc sentimentele.

Pe alte meleaguri, demisia de onoare încă există.

Anne Spiegel (Verzi) și-a dat demisia de la conducerea Ministerului familiei, după ce presa a dezvăluit că anul trecut și-a luat vacanță după inundațiile devastatoare din vestul Germaniei. Pe atunci, ea era ministră a mediului în landul Rheinland-Pfalz. Săptămâna trecută, Ursula Heinen-Esser (CDU), ministra mediului din Renania de Nord-Vestfalia, un alt land puternic afectat de inundațiile de anul trecut, a demisionat după ce s-a aflat că și-a întrerupt doar pentru scurt timp vacanța din Mallorca în timpul inundațiilor.

La noi, demisiile sunt excluse chiar și în cazul unor acuzații de plagiat.

