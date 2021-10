În istoria tristă a politicii românești se mai aștern câteva rânduri despre un personaj pe cât de complex, pe atât de hulit.

Florin Cîțu s-a alăturat ieri altor premieri (Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă și Ludovic Orban) care au părăsit pe ușa din dos Palatul Victoria, lăsând în urmă doar haos.

Florin Cîțu, girat de Ludovic Orban și acum hulit de acesta, ar putea fi caracterizat ca fiind un copil răsfățat căruia i s-au permis prea multe. Atât de multe încât a ajuns să spargă totul și apoi să spună că nu a primit niciodată nimic. Din păcate, ori din fericire - dat fiind actualul context epidemic și economic - cel autointitulat "Superman” a fost tras pe dreapta de Parlament și trimis să se liniștească.

Nici cei care au "scăpat" țara de Florin Cîțu nu merită cuvinte de laudă. Ei au demonstrat din nou, la dezbaterile pe marginea moțiunii de cenzură, că posedă uneori cap doar să nu le plouă în gât. Discursuri agresive, aluzii jignitoare și aroganță cât cuprinde sunt cuvintele care descriu cel mai bine clasa politică - fie ea la putere, fie în opoziție sau în alianțe. Cam toți reciclează lozinci și apelează la vorbe josnice când logica și argumentele îi părăsesc.

Și cei care au mers până în pânzele albe la începutul formării Coaliției cu ideea că Florin Cîțu este cel mai bun să conducă Guvernul, au ajuns în scurt timp să realizeze că au tras paiul cel scurt. Cum era de așteptat, atacurile au curs la adresa premierului demis de parcă nici n-au stat până de curând la aceeași masă. Nici Cîțu n-a făcut excepție și i-a mânjit pe cei din USR PLUS, tot de parcă nici el n-a stat până de curând la aceeasi masă cu ei.

Klaus Iohannis a catadicsit să se adreseze poporului după ce "Guvernul meu" s-a destrămat. Obsesia lui pentru Florin Cîțu va dispărea cu timpul, președintele fiind genul de "mediator" care a avut de-a lungul celor 7 ani în fruntea țării diferiți oameni pe care i-a susținut până când și-a văzut sacii în căruță, după care i-a abandonat. Ca haosul să fie și mai mare, de parcă România nu mai are nicio problemă de rezolvat, șeful statului a anunțat că doar săptămâna viitoare începe consultările cu partidele politice.

Pe fondul "ciolaniadei” care se duce în palate, România reală este cea în care ieri alți peste 15.000 de oameni au aflat că au COVID-19. România reală este cea în care nu mai este niciun loc liber la ATI. O Românie pentru care toți cei care s-au dat în spectacol de la tribuna Parlamentului spun că luptă, însă lupta lor este doar pentru bani, funcții și putere.

Ce se întâmplă mai departe în politica autohtonă, n-ar fi greu de intuit, iar o certitudine este că: vor veni alții care, cel mai probabil, vor ieși pe aceeași ușă și la fel de urât ca cei dinainte.

