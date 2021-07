Premierul Florin Cîțu debordează de hărnicie și mută războiul intern din PNL în funcție de cum are chef. PNRR-urile altor state încep să fie aprobate de Consiliul UE, iar o studentă din București povestește experiența pandemiei prin ochii ei.

În timp ce noi încă înghițim în sec, primele 12 planuri naționale de redresare și reziliență au fost aprobate ieri de Consiliul UE.

Există și state mai întârziate ca noi. Malta a trimis abia ieri PNRR-ul și a devenit astfel al 25-lea stat membru UE care a transmis Comisiei Europene propunerea sa privind planul.

Arogant, premierul Florin Cîțu se bate cu pumnii în piept că el a aprobat desființarea Secției Speciale, iar acum e rândul Parlamentului să încheie procesul. Parlament care în prezent este prins într-o luptă de partid și între orgoliile Coaliției de guvernare.

Cum poate statul operaționaliza, în cel mai scurt timp, școlile-pilot pentru un nou model național de curriculum, carieră didactică și management educațional a fost tema dezbaterii organizate recent de Societatea Academică din România (SAR).

Klaus Iohannis participă astăzi la ședința de Guvern în care urmează să fie adoptat proiectul "România Educată”. După câteva consultări fugitive cu cei implicați, proiectul cu care Iohannis a intrat în cursa pentru prezidențiale în 2014 ajunge în sfârșit la un nou stadiu. Rămâne însă de văzut câte dintre ideile așezate pe hârtie pot fi aplicate și… când.

O studentă în anul II la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din București povestește cum a trecut ea prin experiența pandemiei. Anxietatea, orele nesfțrșite în fața unui ecran și lipsa interacțiunii sunt doar câteva dintre experiențele pe care tânara le-a povestit în detaliu.

La servicii din ce în ce mai proaste, prețuri din ce în ce mai mari. Asta pare strategia autorităților în ceea ce privește transportul public din București. Infrastructura este la pâmânt, însă 1 august vine cu prețuri mai mari la bilete.

Parlamentul European vrea o colaborare strânsă cu viitorul Parlament și viitorul Guvern din Republica Moldova. Succesul PAS în alegerile parlamentare anticipate de peste PRUT sunt primul pas spre o Republică Moldova mai aproape de Uniunea Europeană decât a fost vreodată.



Citește și:

Consiliul adoptă o scutire temporară de TVA pentru activitățile de tip „achiziționare și donare”

Kerry la Moscova: SUA și Rusia vor coopera în privința schimbărilor climatice

Prețurile cresc în continuare. Rata inflației a ajuns la 3,9% în iunie

Doar 6 din 10 români, mulțumiți de locuințele lor

Protestele din Cuba: Ce trebuie să știi

Recomandare de lectură: BBC.com - Plastic surgery booming in China despite the dangers