Liviu Dragnea s-a întors din vacanță la fel de nervos ca atunci când a plecat, Tudorel Toader are din nou cu ce să își ocupe timpul, Viorica Dăncilă vorbește despre Europea cea divizată, iar Trump merge înainte cu zidul.

Vorba lui Mihai Tudose, o nouă zi, o nouă lipsă a bugetului de stat pe anul 2019. După ce Gabriela Firea l-a tot chemat pe Liviu Dragnea să se confrunte "cu cifrele pe masă", liderul PSD s-a dus să discute cu Asociația Municipiilor din România (AMR) - adică primarii - despre buget. Dragnea a ieșit zâmbind, iar printre huiduieli a dat asigurări că primarii nu au de ce să se plângă. Nici n-a terminat bine de vorbit, că Firea a și sărit ca arsă că Dragnea sfidează legea și distruge Bucureștiul.

Justiția din România, intrată în moarte clinică de pe vremea Guvernului Grindeanu, nu dă niciun semn că și-ar reveni. Tudorel Toader are acum o supărare în plus, dacă o fi având și altele: Kovesi este favorită pentru funcția de procuror-şef european. Practic nicio "ievaluare" în Coaliția PSD-ALDE nu mai este de folos într-un eventual demers de a împiedica numirea acesteia în funcție, dar Tudorel nu se lasă.

Opera aceluiași Tudorel - o posibilă OUG privind rejudecarea dosarelor definitive de la completurile de 5 - a intrat din nou în agenda PSD. De data aceasta, social-democrații au ajuns să justifice necesitatea actului normativ printr-un citat din Jean-Claude Juncker. Totuși, cu toate că PSD vorbește despre același Juncker despre care în trecut au spus că este dezinformat, că are interese ascunse și o agendă paralelă, Reprezentanța CE la București transmite subtil că PSD a mințit prin omisiune.



Neconflictuala Viorica Dăncilă s-a dus din nou la Bruxelles, de unde dă asigurări în Comitetul Regiunilor că statul de drept e respectat în România, vorbind și despre divizarea Europei şi nevoia de coeziune. Merită amintit că divizarea Europei este produsă din cauza unor măsuri guvernamentale identice cu cele luate de puterea din România, din care face și domnia sa parte.

Între timp, până marţi au fost depuse 247 propuneri de proiecte la cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, lansat pe 1 octombrie 2018. #politicadecoeziune

Rămânând la Marea Neagră, OMV Petrom anunță că îşi reduce investiţiile, urmare a haosului creat de Guvern, în special prin "taxa pe lăcomie".

Donald Trump a vorbit în fața Congresului american, pentru a doua oară în mandatul său, despre starea națiunii, iar promisiunile despre zidul de la granița cu Mexicul nu au fost ocolite. Trump a lăsat de o parte discursul agresiv și plin de ură și a lansat un apel la unitate şi "compromis".

De asemenea, Brexit-ul, un lucru greu de înțeles pentru mulți, l-a făcut și pe preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, să se întrebe "cum arată locul special din iad" pentru cei care l-au promovat.

Recomandare de lectură: IFLScience - Twitter Has Feelings About Trump's Plans To End Aids In The US By 2030