Ucrainenii au decis să sară în necunoscut, alegând președinte un actor de comedie. Românii se pregătesc de alegerile europarlamentare.

Pe lângă faptul că e cu totul străin de politică, Volodimir Zelinski a evitat discuțiile serioase în campanie, astfel că ucrainenii habar n-au pe cine au votat. Ce-a ieșit, vor afla după intrarea în pâine a actorului de comedie.

Aflați sub talpa lui Plahotniuc, moldovenii se uită cu jind la vecinii ucraineni care au reușit să-l debarce de la putere, prin alegeri, pe oligarhul Petro Poroșenko.

Românii se pregătesc pentru alegerile europarlamentare din mai, pe un fundal de discursuri populiste și, pe alocuri, eurosceptice. EurActiv.ro vă propune să urmăriți un duplex București-Alba, în care participanții vor discuta despre importanța participării la vot, în cunoștință de cauză. #Time2Vote

Din justiție, politicienii au primit vești bune și rele.

DNA a extins urmărirea penală pe numele trezorierului PSD Mircea Drăghici, în timp ce dosarul în care Elena Udrea contestă condamnarea din Gala Bute a fost suspendat, ca urmare a sesizării Curții Europene de Justiție de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Călin Popescu Tăriceanu, în schimb, a scăpat de griji și își poate vedea liniștit de visul prezidențial.

