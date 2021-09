Ursula von der Leyen a venit la București cu o veste bună: aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar greul abia acum începe.

România trebuie să cheltuie cu cap aproape 30 de miliarde de euro până în 2026. Ar fi un miracol. Chiar dacă eurodeputatul Dragoș Pâslaru și fostul ministru Cristian Ghinea au explicat că România a primit notă maximă la 10 dintre cele 11 criterii pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), asta nu reprezintă o garanție pentru o bună cheltuire a banilor. Ce uită cei doi să spună e că aceste calificative au fost obținute după îndelungi discuții cu Bruxellesul și modificări ale planului.

Acum urmează și acordul Consiliului, apoi prefinanțarea care ar urma să vină până la finalul acestui an.

Lăsând festivismul și declarațiile mult prea optimiste la o parte, e timpul să privim cu realism. Administrația românească nu are capacitatea de a implementa proiecte care să ajute cu adevărat oamenii. A dovedit-o cu vârf și îndesat în modul în care au fost absorbite fondurile europene din bugetul multianual. Poveștile de succes - și sunt multe - nu pot ascunde incapacitatea administrației care a risipit o grămadă de bani pe proiecte inutile.

Or aceeași oameni se vor ocupa și de PNRR. S-au dat peste cap și s-au transformat peste noapte în feți frumoși? Bineînțeles că nu.

La asta se adaugă și criza politică de la București, a cărei rezolvare nu se întrevede prea curând.

În PNL, după congres se plătesc polițe. Adrian Oros, care este în tabăra lui Orban, și-a anunțat demisia pe fondul zvonurilor că urma să fie demis. Furios încă din cauza înfrângerii, Ludovic Orban a ieșit cu declarații dure, preluând tema statului paralel, care l-ar sprijini pe Cîțu. După declarațiile de luni, e greu de crezut că premierul orgolios nu va lua măsuri împotriva lui. Poate asta și vrea Orban: o excludere din partid pentru a avea motiv să înființeze un altul.

USR PLUS amenință cu o nouă moțiune, în cazul în care actuala va fi respinsă de CCR. Chiar și fără o moțiune, guvernul e pe nisipuri mișcătoare, context în care nu va fi focusat pe implementarea PNRR, ci pe supraviețuire. Mai are pe cap și pandemia pe care a gestionat-o prost, iar ascunderea unor date ar putea să le explodeze guvernanților în față la un moment dat. Unde e peștișorul de aur, când ai nevoie de el?

