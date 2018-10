Corina Crețu readuce în atenție problema absorbției fondurilor europene pe care Bruxellesul le are pregătite pentru România, dar autoritățile de la București se uită în altă parte. Spre est.

În exercițiul bugetar 2007-2013, România a pierdut între 1,8-2 miliarde de euro doar în domeniul transportului, a precizat comisarul european pentru Politică Regională, Corina Crețu, la conferința EuroIMPACT. Alte trei miliarde de euro au fost cheltuite prin preluarea unor credite și a salariilor funcționarilor care lucrează cu fonduri europene, astfel încât România să aibă o rată de absorbție onorabilă.

Pare tot mai clar că autoritățile de la București n-au învățat nimic din această experiență și se feresc să atragă bani europeni. Corina Crețu s-a întâlnit cu Viorica Dăncilă și alți membri ai Guvernului, dar nu e clar dacă s-a lămurit de ce guvernanții nu vor să ia bani europeni pentru infrastructura de transport și pentru cele trei spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova.

Nu întâmplător în aceeași zi, Ministerul Sănătății a anunțat că în două luni va fi semnată o înțelegere pentru parteneriatul public-privat româno-turc pentru construcția unui spital regional cu 1.000 de paturi la Constanța.

Tudorel Toader își continuă și el războiul cu Augustin Lazăr anunțând că va prezenta marți procedura prin care acesta a ajuns Procuror general.

Pe plan european, știrea zilei a fost anunțul Angelei Merkel, care va renunța în decembrie la șefia CDU, iar în 2021 nu va mai candida la un nou mandat de cancelar. Presa germană scrie deja despre posibilii succesori ai cancelarului german.

Într-un interviu acordat EurActiv România, co-lidera Verzilor, Ska Keller, spune ce așteptări are de la Președinția română a Consiliului UE și cum nu a fost prea entuziasmată de discursul președintelui Klaus Iohannis din plenul #PE.

Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - Trump’s Response to the Pittsburgh Synagogue Shooting and His Obsession with the Word "Frankly”