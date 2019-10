Viorica Dăncilă și-a recunoscut dorința de a se duce comisar european, dar a susținut că nu-și putea lăsa colegii la greu. Ce se întâmplă cu noua propunere de comisar e mai complicat: premierul spune că a trimis-o, Comisia nu zice că a primit-o.

Premierul a confirmat luni zvonul care a circulat destul de intens la un moment dat, acela că ar fi dorit un post în Comisia Europeană, pentru a scăpa de debandada din PSD, de care e și ea responsabilă. Ce se întâmplă între timp cu candidatul din partea României, după respingerea Rovanei Plumb, e destul de neclar. Dăncilă spune că a rămas al doilea nume propus, Dan Nica, în timp ce Comisia Europeană nu confirmă că a primit o nouă nominalizare. Audierile în comisiile PE se încheie astăzi, iar programul stabilit pentru votarea întregii Comisii în Parlamentul European riscă să fie decalat de indecizia Bucureștiului.

E posibil ca întârzierea să aibă legătură și cu moțiunea de cenzură. Dăncilă susține sus și tare că nu-și va da demisia dacă trece joi moțiunea, uitând că decizia de a numi un premier interimar aparține președintelui. Iar liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat deja că va propune joi colegilor din PSD, după votul asupra moțiunii de cenzură, un nou premier.

Din cauză de campanie electorală sau din sinceritate, Viorica Dăncilă spune că nu l-ar grația pe Liviu Dragnea, dacă ar ajunge la Cotroceni, declarație cu care unii social-democrați nu sunt de aocrd.

Peste Prut, se apropie alegerile pentru primăria Chișinăului. Ultimul sondaj arată că în turul al II-lea vor accede candidatul socialiștilor, Ion Ceban, și cel al Blocului Electoral ACUM (proeuropean), Andrei Năstase.

Pe plan internațional, subiectul zilei de luni a fost decizia surprinzătoare și deloc fair play a președintelui Donald Trump, care a hotărât să-i lase pe kurzii din nordul Siriei pe mâna turcilor, după ce kurzii au luptat alături de americani împotriva Statului Islamic.

Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - Can a machine learn to write for the New Yorker?