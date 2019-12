Bugetul pe anul 2020 este gata, dar încă se caută varianta prin care să fie adoptat, pensiile speciale sunt la un pas să devină istorie, iar România ar putea avea un nou ambasador în Israel, după cinci ani de pauză.

Proiectul de buget pe anul 2020 a fost publicat. Nu este nicio surpriză că serviciile secrete primesc mai mulți bani, iar Sănătatea primește fonduri mai mici în anul care urmează. Klaus Iohannis se declară mulțumit de proiect și insistă că asumarea răspunderii pe buget este "fezabilă".

Bugetul statului este cea mai importantă lege pe care Parlamentul o adoptă an de an. Excepție ar putea face în acest an, când Guvernu vrea să lase Parlamentul în offside. Guvernul Ludovic Orban vrea să joace și în acest caz cartea asumării răspunderii. Decizia este una fără precedent și ar fi lipsită de orice urmă de respect față de forul suprem, despre care PNL spunea aproape în fiecare zi că își bate joc PSD.

Urmare a acestor zvonuri, USR nu acordă susținere PNL pentru asumarea răspunderii pe buget, iar, potrivit unui deputat USR, Parlamentul poate să se "apere" doar printr-o moțiune de cenzură.

Pensiile speciale sunt la un pas să dispară. Doar că șeful Comisiei pentru Muncă, Adrian Solomon, un personaj care adesea comunică prin jigniri și printr-un limbaj suburban, a supus la vot un amendament propriu prin care și artiștii, și sportivii își vor pierde pensiile speciale. Problema este că amendamentul născocit de el nu a fost "dictat" de partid, astfel că social-democrații s-au dezis repede de el.

Manfred Weber consideră că procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, are nevoie de condiții adecvate pentru a-și desfășura activitatea și propune un mecanism privind statul de drept pentru toate statele membre.

Numărul jurnaliștilor uciși în 2019, cel mai mic din 2003 până acum.

După cinci ani în care România nu a avut ambasador în Israel, Klaus Iohannis a anunțat că se gândește să îl promoveze în această funcție pe istoricul și filozoful Radu Ioanid.

UE trebuie să analizeze dacă România, alături de alte 12 state, se confruntă cu dezechilibre macroeconomice, apreciază Executivul comunitar.

Premierul britanic Boris Johnson vrea interzicerea prin lege a prelungirii perioadei de tranziție post-Brexit dincolo de anul 2020.



Dacian Cioloș a expicat la Strasbourg că România pierde valoare adăugată exportând animale vii și crede că țara noastră ar trebui să investească în capacități de abatorizare.

Recomandare de lectură: BBC.com - The fight to stop Venice from flooding.