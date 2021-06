Noua Putere are obiceiurile vechii Puteri, elaborarea PNRR se putea face mai bine și mai coerent, iar liderul SUA și cel al Rusiei s-au întâlnit la Geneva.

Frământările PNL, USR PLUS și UDMR în privința Avocatului Poporului au luat sfârșit. Renate Weber a fost demisă într-un simulacru de ședință comună a Parlamentului, exact pe modelul celor cu care PSD-ALDE ne-a obișnuit. Din păcate! Social-democrații, victime acum ale "abuzurilor” actualei Puteri, se vor duce din nou la CCR pentru a-și găsi alinarea.

Ce uită PSD-iștii este că Renate Weber a fost demisă la fel cum a fost numită, Pe repede-nainte și la comanda unui cerc restrâns de lideri politici.

În timp ce în România încă se poartă dispute anapoda între Putere și Opoziție pe tema PNRR, alte state au deja planurile aprobate, iar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, merge personal în statele membre pentru a înmâna rezultatele evaluărilor.

La două luni după ce trei pacienți de la Institutul ”Victor Babeș” au murit sufocați, justiția a arestat doi angajați de la serviciul tehnic al spitalului sub acuzația de ucidere din culpă.

După ce relațiile dintre țările lor s-au deteriorat masiv, președinții Joe Biden și Vladimir Putin s-au întâlnit miercuri pentru o discuție personală. Unul dintre subiecte este China.

