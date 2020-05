Guvernul se pregătește de perioada post-stare de urgență, dar stă la mâna Parlamentului și a Curții Constituționale, care ar putea să-i dea peste cap planurile privind intrarea în starea de alertă.

Guvernul a adoptat luni un proiect de lege care reglementează starea de alertă ce ar urma să fie instituită după încheierea stării de urgență la 15 mai. Proiectul se află pe ordinea de zi de marți a Senatului, dar mai întâi trebuie ca senatorii din Comisia juridică să întocmească raportul.

Liderul deputaților PSD susține că legea nu va putea intra în vigoare de vineri, deoarece este nevoie de un termen de două zile pentru a putea fi atacată la Curtea Constituțională și apoi de trei zile pentru a intra în vigoare de la publicarea în Monitorul Oficial, astfel că românii vor putea să iasă pe stradă fără restricții și fără să știe ce reguli trebuie să respecte.

Momentan, nici Guvernul nu știe prea bine cum va fi după 15 mai, fiind încă în discuție o serie de aspecte, precum menținerea sau nu a declarației pe propria răspundere.



Mai multe țări europene au luat măsuri de relaxare de ceva vreme, iar săptămâna aceasta ridică noi restricții. În Germania s-a constatat o creștere a numărului de infectări, după primele măsuri de relaxare. Cum va fi în România e greu de estimat, mai ales că în ultimele săptămâni numărul cazurilor confirmate zilnic s-a menținut oarecum constant, la fel și cel al deceselor.

