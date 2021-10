Politicienii au avut ieri o perioadă de acalmie, însă ea se va sfârși astăzi, odată cu începerea negocierilor dintre premierul desemnat și foștii colegi de guvernare.

Dacian Cioloș îi așteaptă pe cei de la PNL și UDMR la discuții astăzi. Cum liberalii par reticenți să-l înscăuneze prim-ministru, premierul desemnat s-a arătat dispus să se vadă cu ei și la un bar, numai să vină la discuții.

Ludovic Orban a spus că renunță la șefia Camerei Deputaților, iar liberalii din echipa lui Cîțu au decis, potrivit unor surse, să-l susțină pentru funcție pe "războinicul" Florin Roman.

Fostul lider PNL nu crede că Dacian Cioloș are vreo șansă să formeze o majoritate și a calificat drept "cacealma" decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pentru funcția de premier.

Rata inflației a ajuns la 6,3% în septembrie, asta în condițiile în care creșterea prețurilor la energie a început să se resimtă în întreaga economie.

Uniunea Europeană „va începe să se prăbușească”, dacă nu va ataca decizia Curții Constituționale din Polonia, care a stabilit că legislația națională prevalează în fața legillor europene, consideră Vera Jourova.

Ultima zi a adus date dramatice despre evoluția COVID-19. Aproape 17.000 de români au aflat în 24 de ore că sunt infectați, în timp ce peste 440 au pierdut lupta.

