Moldova are un singur vector de politică externă: integrarea europeană, dar dorește și relații bune cu Rusia. În relația cu România, Chișinăul mizează pe deblocarea unor proiecte și pe lucruri concrete de care să beneficieze și moldovenii și românii.

Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a venit luni la București pentru a discuta cu omologul român despre relațiile bilaterale și parcursul european al țării sale.

El a încercat să ridice vălul asupra situației din țara sa, pe care nici măcar românii n-o înțeleg. Pe scurt, moldovenii vor relații bune și cu UE și SUA, dar și cu Rusia. Pe termen scurt, în relația cu România, Chișinăul dorește deblocarea unor proiecte împotmolite în ultimul timp, precum gazoductul Ungheni-Chișinău.

Până la deblocarea unor proiecte mai importante, birourile vamale Albiţa – Leușeni, Sculeni – Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești vor fi modernizate cu fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Astăzi ajunge la București și premierul Maia Sandu. Într-un scurt interviu acordat Report.md, ea a vorbit și de combaterea fenomenului fake-news și a propagandei ruse. #NED

Maia Sandu se întâlnește de la ora 8:00 cu președintele Klaus Iohannis, abia întors de la Summitul prelungit al șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles. Imediat după întâlnire, șeful statului se va întoarce în capitala Europei, unde vor continua discuțiile complicate privind numirea șefilor instituțiilor europene.

În țară, partidele parlamentare încearcă să pună în aplicare rezultatul referendumului din 26 mai. Cum Opoziția și coaliția de guvernare au idei diferite, e greu de estimat deznodământul demersurilor lor. PNL și USR au depus un proiect de lege pentru revizuirea Constituției, în sensul aplicării rezultatului referendumului pe justiție din 26 mai. Inițiativa este semnată și de PMP, și de Pro România. Și PSD-ALDE va depune un proiect de lege pentru revizuirea Constituției.

Senatul a adoptat proiectul de lege prin care se încearcă evitarea cozilor în Diaspora la alegerile prezidențiale de anul acesta.

Între timp, problemele cu Secția specială se acutizează, ajungându-se la un conflict aproape deschis între președinta CSM, Lia Savonea, și ministrul Justiției, Ana Birchall.

