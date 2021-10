Modul în care a preluat șefia PNL, oamenii de care s-a înconjurat, tratamentul injust aplicat partenerilor de coaliție și gestionarea dezastruoasă a pandemiei, toate acestea și altele fac din Florin Cîțu un premier cu o rată foarte mică de încredere.

În timp ce principalul său susținător nu se va afla în țară, Florin Cîțu are de înfruntat un Parlament ostil și niște foști parteneri de guvernare furioși pentru modul în care au fost tratați de premierul pe care chiar ei l-au dorit, în dauna lui Ludovic Orban.

PSD, USR PLUS și AUR au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură. PSD are 157 de parlamentari, AUR - 43, în timp ce USR PLUS adună 80 de senatori și deputați. În total, cele trei formațiuni au 280 de voturi, ceea ce înseamnă că Guvernul Florin Cîțu are șanse foarte mari să fie demis marți.

Dacă nu vor exista „dezertări”, Guvernul pică astăzi, caz în care liberalii nu vor propune la Cotroceni un alt premier, susține Florin Cîțu. El consideră că propunerea de premier trebuie să fie a celor de la PSD, cu susținerea USR PLUS și AUR. Marcel Ciolacu ar vrea însă un guvern de tehnocrați. De ce să te bagi la guvernare în plin val 4, mai dur decât toate celelalte?

George Simion susține că liberalii au încercat ”să-i cumpere” cu funcții pentru a nu vota moțiunea de cenzură. AUR afirmă că deputatul PNL Cosmin Șandru l-ar fi abordat pe Ciprian Titi Stoica. Liberalul infirmă, dar recunoaște că s-a întâlnit cu deputatul AUR săptămâna trecută pentru o discuție privind poziția celor de la AUR referitoare la moțiunea de cenzură.

Avansat deseori ca o variantă pentru interimatul funcției de premier, Lucian Bode arată - dacă mai era nevoie - eșecul statului român, care nu e în stare și nici nu vrea să aplice propriile legi.

În ceea ce ar putea fi ultima ședință a Cabinetului Cîțu au fost luate numeroase decizii, anticipând finalul:

Tanczos Barna: Comercianții trebuie să asigure puncte de returnare a ambalajelor din octombrie 2022

Guvernul a adoptat majorarea cu 10% a salariului minim net



Arafat despre eliminarea accesului testaților la activități: S-a luat în calcul riscul minim posibil

Fără carantină în Capitală/Intervențiile chirurgicale și internările ce nu sunt urgențe se suspendă

