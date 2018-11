Ședința solemnă a Parlamentului dedicată Centenarului a fost marcată de noi atacuri ale PSD la adresa UE și a eurodeputaților opoziției care ar fi votat împotriva României în Legislativul european.

În timp ce Klaus Iohannis le-a cerut politicienilor din coaliția PSD-ALDE să asculte vocea românilor și să se recupleze la interesele naționale, premierul Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea au criticat Opoziția ai cărei eurodeputați au votat la Strasbourg Rezoluția privind statul de drept, cerând un front comun în fața Parlamentului European și a Comisiei Europene, astfel încât România ”să nu mai fie criticată pentru lucruri permise în alte state membre ale UE".

Liderul Senatului a profitat de ședința solemnă a Parlamentului dedicată Centenarului pentru a ne spune cum iubește el legile. Condiționat.

După ce a povestit cum ar limita dreptul la muncă al românilor în UE, Teodorovici a dat-o la întors, dând asigurări că e un proeuropean convins și că, în realitate, discuțiile cu colegii din ECOFIN s-au referit la finanţarea unei scheme de şomaj.

În plin Centenar, Guvernul s-ar putea îmbogăți cu un politician cu probleme în justiție. Nu că ar fi o problemă pentru coaliția PSD-ALDE.

Optimist, ministrul moldovean al Economiei așteaptă ca Autostrada Unirii să treacă Prutul.

Și fermierii români așteaptă restituirea unor sume de la Comisia Europeană, dar, pentru moment, e nevoie de ceva clarificări. #AGRI

