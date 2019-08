Poliția română o ține din scandal în scandal, polițiștii demonstrând încă o dată că mulți au ales această meserie nu pentru a-i apăra pe cetățeni, ci pentru o slujbă călduță, fără prea multe bătăi de cap.

Ne tot plângem că suntem considerați de occidentali europeni de mâna a doua, dar, dacă privim la ultimele evenimente, constatăm că, de fapt, suntem considerați cetățeni inferiori de către autoritățile române, de către cei care, în teorie, ar trebui să fie în slujba poporului.

Dincolo de proceduri și regulamente, privirea femeii-polițist care nu reacționează la vederea unei fete plină de sânge arată o lipsă cumplită de orice empatie sau umanitate. Incapacitatea ei de a reacționa, deși acesta e jobul ei, arată o problemă mult mai adâncă, care nu poate fi rezolvată doar prin pedepse și sancțiuni. Românii vor trebui să le reamintească autorităților că treaba lor e să fie în slujba cetățenilor obișnuiți, nu să-i considere pe aceștia cetățeni de mâna a doua. Greu însă, când angajările la stat sunt pe bază de pile și relații.

Deocamdată, autoritățile n-au înțeles nimic și continuă să se comporte ca și înainte, înlocuind un incompetent cu un altul. Noul șef al Poliției Caracal este un personaj care a picat în 2017 concursul pentru acest post.

Nu întâmplător, românii au o foarte mică încredere în Parlament și Guvern, ei punându-și mai mult speranța în instituțiile europene, după cum arată ultimul Eurobarometru.

Și cum să ai încredere când vezi politicieni precum Daniel Breaz, ministru al Culturii și intermediar la Educație. ”De-a lungul timpului au fost și momente mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute”, a glăsuit Breaz, referindu-se la Holocaustul romilor. Să ne amintim că acest individ spunea cu ceva timp în urmă că o femeie cu un copil nu sunt o familie.

Cu atâtea probleme pe cap, Guvernul a amânat ședința de luni, când ar fi trebuit să discute realocarea banilor de la buget. În schimb, ministrul finanțelor și-a exprimat speranța că rectificarea va fi pozitivă, după ce ALDE a criticat proiectul rectificării.

Cum se apropie prezidențialele, mai multe grupări civile și ONG-uri au cerut MAE şi AEP să promoveze mai bine votul prin corespondenţă. Autoritatea Electorală Permanentă a reacționat imediat și a anunțat că va da detalii suplimentare cetăţenilor din Diaspora privind scrutinul începând cu 28 august, când debutează perioada electorală.



Știri din R. Moldova: Noul procuror general interimar, Dumitru Robu, a dispus iniţierea unei cauze penale pe faptul uzurpării puterii de stat de către fosta guvernare, controlată de PDM și oligarhul Vlad Plahotniuc.



