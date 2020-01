Președintele Ucrainei pare că testează cultura generală, Ludovic Orban a încercat să calmeze magistrații după ce pensiile lor speciale ar urma să dispară, iar România are o rată de absorbție a fondurilor europene aproape de media UE.

Cine a fost primul în Bucovina de Nord? Actorul-președinte ucraineani Volodimir Zelenski le-a transmis oamenilor, într-un discurs cu ocazia Zilei unității Ucrainei, că românii au ocupat Bucovina de Nord.

Aflat într-o vizită la Ministerul de Externe, din păcate pentru el într-un moment prost, ambasadorului Ucrainei la București i s-au cerut clarificări cu privire la cele declarate de Zelenski. Problema s-a "rezolvat" repede: o eroare de comunicare.

Marea Britanie va părăsi săptămâna viitoarea Uniunea Europeană. Regina Elisabeta a II-a

a promulgat joi Acordul privind Brexit.

Magistrații își exercită de câteva zile atribuțiile pe treptele instanțelor, de supărare că Parlamentul vrea să le taie pensiile speciale. Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit cu reprezentanții CSM pentru a discuta subiect. "Nu a existat nicio concluzie", a transmis Orban, după întrevedere.

Mulți ar spune că nu se vede, dar rata absorbției fondurilor UE de către România a ajuns la 36%, la doar trei puncte distanță de media Uniunii Europene.

PNL s-a îmbătat cu puterea obținută peste noapte și poartă în continuare o luptă prostească exact cu cei pe care au vrut să-i vadă afară de la guvernare. Vicepremierul Raluca Turcan dă de înțeles că PSD va avea destule ocazii să demită Guvernul Orban prin moțiune de cenzură și să se deschidă astfel calea anticipatelor, întrucât Executivul urmează să-și asume răspunderea pentru mai multe legi.

Percepția românilor despre corupție este în prezent la fel ca cea din 2012. Comparativ cu anul 2018, România înregistrează o scădere de trei puncte în 2019.

Recomandare de lectură: Malaysia Returns 150 Containers Of Illegal Plastic Trash To The US And Other Rich Countries.