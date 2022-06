Klaus Iohannis pare cu fiecare apariție publică mai mult un lider al unui clan mafiot, decât șeful unei țări despre care spune mereu că apără valorile democratice. Le apără din vorbe, că prin fapte ne reîntoarcem în anii '40.

Președintele Klaus Iohannis a dat din nou vina pe război pentru scumpiri și a lăudat Guvernul pentru măsurile luate. Totuși, chiar dacă războiul a agravat starea economiilor, lucrurile nu stau chiar așa cum sunt prezentate de președinte.

Același Klaus Iohannis, mai puțin preocupat și îngrijorat decât în anii trecuți de lumea înconjurătoare, nu vede nicio problemă în derapajele din legile securității naționale, ci de faptul că ele au ajuns în presă. ”Știm cine” a dat proiectul legilor pe surse, a avertizat Iohannis parcă într-un stil mafiot.

Negociatorii statelor membre UE au ajuns marți la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care să asigure „un nivel de trai decent”, chiar dacă suma nu va fi neapărat aceeași în toate țările.

UE urmează să impună un încărcător unic pentru telefoane mobile, tablete, aparate de fotografiat digitale și alte electronice mici, cu port USB-C, până în toamna lui 2024, a anunțat marți Parlamentul European.

Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o rază de acțiune de 80 de kilometri pentru a face față ofensivei ruse, a anunțat Ministerul apărării, urmând exemplul Washingtonului, relatează Le Figaro.

Primele șapte contracte din România, finanțate din Planul National de Redresare și Reziliență, în valoare de peste 92 milioane de lei, au fost semnate marți de ministrul dezvoltării, Cseke Attila.



