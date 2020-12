Ajunși în Parlament cu un discurs anti-sistem, aleșii AUR n-au reușit în prima ședință a noului legislativ decât să facă un circ ieftin, mult peste ce am văzut până acum.

Ședința Camerei Deputaților a fost condusă de decanul de vârstă, Lucian Feodorov (AUR, 78 de ani), care, la un moment dat, s-a plictisit și a vrut să închidă ședința pe motiv că e obosit. La ordinul lui George Simion, deputații AUR au părăsit plenul, acuzând un blat văzut doar de ei. După ce au amenințat cu acțiuni penale, deputații AUR s-au întors, iar ședința Camerei Deputaților s-a încheiat târziu în noapte. La Senat, lucrurile au decurs mai normal, Anca Dragu devenind prima femeie care va conduce acest for.

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă n-a fost singura care nu a respectat regulile pe care autoritățile le-au impus cetățenilor. Un reportaj Digi 24 arată cum parlamentari de la toate partidele ignoră regulile de distanțare, invocând motive copilărești.

Astăzi, președintele Klaus Iohannis are noi consultări cu partidele parlamentare, la finalul cărora urmează să anunțe formarea unei coaliții de guvernare, după ce liderii PNL, USR PLUS și UDMR au semnat luni seara acordul de formare a acestei coaliției.

Pe lista propunerilor pentru miniștri se află și Vlad Voiculescu. După ce și-a construit campania electorală pe discursul privind grija pentru București, acesta pleacă din CGMB pentru a deveni din nou ministru al sănătății.

Alte știri:

UE aprobă vaccinul anti-COViD al BioNTech-Pfizer. Campania de vaccinare începe în câteva zile

Comisia Europeană propune norme privind testele antigenice rapide

Sondaj în școli: 56,3% dintre respondenți nu sunt de acord să se vaccineze împotriva Sars-CoV-2



Recomandarea de lectură a redacției: CNN - Russian opposition leader Alexey Navalny dupes spy into revealing how he was poisoned