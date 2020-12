Posibila majoritate parlamentară se naște greu, împiedicată de orgoliile mărunte ale unor lideri politici. Scena politică a devenit și mai zgomotoasă, odată cu pătrunderea extremiștilor de dreapta în noul Parlament.

Pandemia a fost trecută pe plan secund de negocierile pentru formarea unei majorități și desemnarea unui premier. Prima rundă de consultări de la Cotroceni s-a încheiat fără rezultat, în condițiile în care PNL și USR PLUS nu au ajuns la un acord privind împărțirea funcțiilor în Parlament. Discuțiile s-au blocat din cauza fostului premier Ludovic Orban și copreședintele USR PLUS Dan Barna, ambii dorindu-și șefia Camerei Deputaților, în speranța că astfel își vor salva carierele politice.

Președintele intenționează că convoace noul Parlament pe 21 decembrie, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a prezentat repartizarea mandatelor senatorilor și deputaților pentru formațiunile care au reușit, la alegerile din 5 și 6 decembrie, să intre în Legislativ.

Deși susțin că nu colaborează, chiar și după ce în presă a apărut o fotografie cu George Simion în vizită la Vasile Dîncu, PSD și AUR au transmis amenințări similare de boicotare a Parlamentului.

În timp ce acuză PNL și USR PLUS că se luptă pentru ciolan, social-democrații și extremiștii de dreapta anunță că ar putea să nu participe la ședința inaugurală a noului Parlament, deoarece nu sunt mulțumiți de împărțirea funcțiilor și a comisiilor.

Se anunță o prietenie frumoasă între cele două partide, dar pentru democrația românească veștile sunt foarte proaste: noul Parlament va oferi un spectacol și mai trist, cu riscul de a-i îndepărta și mai mult pe români de clasa politică.

