Guvernul continuă să fie condus și coordonat doar să lucreze pentru candidatul Florin Cîțu, în timp ce țara a trecut pe un plan secund.

"Florin Cîțu pentru noi, un fel de Liviu Dragnea doi”, sau cel puțin așa s-ar putea traduce jocul total murdar pe care premierul României îl face în scandalul documentului plecat din Guvern prin care angajații Executivului fac muncă de partid. E greu să le dai dreptate PSD-iștilor, dar "Cîțugate” este o treabă care nu poate rămâne nerezolvată. Consiliera buclucașă însă a făcut un pas în spate.

Cristian Ghinea zice din nou "hop” înainte să fi sărit gardul. Știe că PNRR-ul trimis de România este în mare parte un proiect scris pe genunchi, dar știe și că banii vor intra în țară cândva. Doar că acum ministrul susține că avansul vine în 2021, contrazicând atât PSD, cât și pe șeful său de partid, Dan Barna.

Ce trăznăi mai fac rușii? Mai nou a fost testată cu succes deconectarea de la internetul global în iunie și iulie, apotrivit unor documente ale grupului de lucru însărcinat cu îmbunătățirea securității internetului rus.

Un nou val COVID-19 îngrijorează mare parte din lume, nu și pe guvernanții noștri. În ultima perioadă, premierul vede eșecul campaniei de vaccinare un succes și anunță noi și noi relaxări. Lupta din PNL sigur nu i-a dat timp să citească o știre destul de îngrijorătoare: Institutul Robert Koch se așteaptă la o creștere a numărului de infecții în toamnă și iarnă.

