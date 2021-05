Europa a ajuns la un acord privind pașapoartele de vaccinare, premierul Florin Cîțu s-a întânit cu PSD pentru a vorbi de PNRR și până și SUA pare a fi ajuns la gânduri mai bune vizavi de gazul rusesc.

O săptămână agitată la Bruxelles - eurodeputații au pus presiune pe reprezentanții statelor membre și pe Comisie, dar negocierile pare că au ajuns la bun sfârșit în câteva cazuri.

Cea mai intensă luptă a fost în privința „pașapoartelor de vaccinare”. Parlamentul European a ajuns la un acord cu Consiliul după mai multe sesiuni intense, iar cadrul privind emiterea, verificarea și acceptarea certificatelor care atestă vaccinarea, testarea sau recuperarea după COVID 19 a fost definitivat. Acest lucru ar putea duce, în scurt timp, la simplificarea călătoriilor în spațiul european în timpul pandemiei.

În alt caz, Parlamentul UE a pus piciorul în prag și a anunțat că vrea să joace un rol și în aprobarea planurilor naționale de reziliență și redresare. Cu alte cuvinte, eurodeputații nu vor să lase doar Comisiei puterea de a negocia și Consiliului dreptul de a aproba ce investiții vor face statele membre din Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR).

Dinspre Bruxelles a venit și o veste bună pentru România. A fost aprobată înființarea Centrului European pentru Securitate Cibernetică, care va avea sediul la București.

Dar, dacă unele compromisuri au putut fi realizate, în alte cazuri Ungaria s-a pus de-a curmezișul. După ce a blocat adoptarea unei declarații privind conflictul dintre Israel și palestinieni, guvernul de la Budapesta a anunțat că se opune și acordului comercial dintre UE și state din Africa, Caraibe și Pacific, citând clauze care ar putea facilita migrația.

Ungaria a ales și să nu participe la o nouă achiziție comună de vaccinuri împotriva COVID-19, în contextul în care UE solicită suplimentarea livrărilor de la Pfizer cu 1,8 miliarde de doze. Anunțul a venit și în contextul în care Comisia Europeană și-a apărat iarăși campania de vaccinare și rolul în producția și distribușia de vaccinuri.

Pe plan local, o mult-așteptată întâlnire între guvern și PSD pe tema PNRR a avut loc, dar părțile par că au vorbit fiecare altă limbă. Și ca să fie și mai clar că nu e vorba de pace, social-democrații au cerut din nou debarcarea lui Claudiu Năsui, ministrul economiei.

Recomandarea zilei: Lecții învățate în pandemie - What Introverts and Extroverts Can Learn From Each Other, din The Atlantic