Florin Cîțu a transformat Congresul la care speră să fie înscăunat șef al PNL într-un eveniment de anvergură.

Bucureștiul se apropie cu pași repezi spre un scenariu delicat în ceea ce privește rata de infectare cu COVID-19. În timp ce noile restricții au fost deja aprobate, ele par a nu se aplica și pentru liberalii înfierbântați.



Congresul PNL va aduna peste 5.000 de oameni într-o sală de la Romexpo. Arogant și superficial, premierul Florin Cîțu a explicat: "Nu este un eveniment care se întâmplă în fiecare zi, este un lucru care se întâmplă o dată la 4 ani, deci se poate face". Cam așa se rezumă guvernare liberală - o guvernare care în câteva luni a ajuns să fie aproape la fel de hulită ca cea social-democrată.



Și USR PLUS a început lupta pentru șefia partidului, iar primul tur a fost câștigat de Dacian Cioloș. Urmează și la ei un Congres, dar de dimensiuni mai reduse față de cel al foștilor colegi din PNL.



