De Ziua Internațională Anticorupție, un sondaj în statele membre UE arată cât de coruptă e percepută România de către reprezentanții mediului de afaceri. În acest timp, parlamentarii PSD hărțuiesc Guvernul PNL.

”Corupția slăbește statul, erodează instituțiile și generează un regres al societății, în ansamblul său”, a transmis Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. România, ”pe care ne-o dorim cu toții”, poate fi construită printr-o toleranță zero față de orice act de corupție, a mai transmis președintele. Până acolo e cale lungă. Deocamdată, percepția privind corupția arată că România e în continuare la coada Uniunii Europene.

Potrivit unui sondaj publicat de Comisia Europeană privind atitudinea mediului de afaceri european față de corupția din spațiul comunitar, 97% din reprezentanții mediului de afaceri din România susțin că problema corupției este răspândită la nivel național, în timp ce 88% văd corupția ca pe un impediment în desfășurarea normală a activității firmelor, comparativ cu o medie europeană de 37%.

Chiar în această zi, DNA a dat semne de viață, făcând percheziții la sediul PSD Arad și la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Investigațiile au pornit de la o informație despre șpăgile care s-ar încasa la Vama Nădlac 2, o parte din bani ajungând la PSD.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promis că partidul nu va mai face un zid împotriva justiției, dar a acuzat reapariția "telejustiției".

Pentru a-și confirma renumele de partid redutabil în opoziție, PSD a început cu moțiunile simple, deși Guvernul Orban s-a instalat de o lună, timp insuficient pentru a lua prea multe decizii. Cu toate acestea, senatorii social-democrați au depus și votat o moțiune de cenzură împotriva ministrului de finanțe, Florin Cîțu, pe motiv că vrea să ia măsuri de austeritate. Premierul Ludovic Orban a anunțat că nu-l va demite pe ministru.

În acest climat ostil, Cîțu va trebui să vină cu o propunere de buget pentru anul viitor. Ministrul a spus că va face acest lucru în perioada 15-20 decembrie. În războiul cu social-democrații, el a amenințat că va publica note interne care arată că Guvernul PSD știa că deficitul bugetar din acest an va depăși limitele agreate în legea bugetului.

Pentru a ocoli un Parlament unde PNL nu are o majoritate, Guvernul își va asuma răspunderea pe trei pachete de legi.

Bucureștenii îngheață în case și se uită la posibilii candidați de dreapta, care fac pași timizi pentru un front comun al opoziției în fața Gabrielei Firea, care a anunțat senină că mai vrea un mandat să termine ce-a început. Distrugerea Capitalei, poate. Traian Băsescu spune că din partea PMP participă Theodor Paleologu, care a candidat și la prezidențiale. Alianța USR PLUS vrea să-și desemneze un candidat comun, în timp ce PNL își caută un candidat, nefiind prea clar dacă se va uni cu USR PLUS sau va merge singur, îmbătat de scorul de la europarlamentare și prezidențiale.

Recomandarea de lectură a redacției: Reuters - Mistakes, but no political bias in FBI probe of Trump campaign: watchdog