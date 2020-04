Starea de urgență se încheie astăzi, dar autoritățile au anunțat deja că va fi prelungită cu încă o lună. Alte țări europene încep să aplice relaxarea restricțiilor sau se pregătesc încet pentru o revenire la normal.

Doar 12,81% dintre angajații din sistemul sanitar spun că unitatea pentru care lucrează are suficiente echipamente de protecție, potrivit unui sondaj realizat de Federația Solidaritatea Sanitară. Mărturiile cadrelor medicale contrastează cu declarațiile oficialilor, care susțin că situația s-a ameliorat, odată cu aducerea a diverse materiale din alte țări.

Situația e complicată și în privința infectării personalului medical, aproape în fiecare zi apărând informații privind îmbolnăviri.

Numirile făcute pe criterii politice își arată și ele tot mai des consecințele. Spitalul Județean din Focșani a fost și el preluat de armată, după ce managerul preferat - infectat cu COVID-19 - al lui Marian Oprișan a fugit cu tot cu calculator.

Știind foarte bine cum stau lucrurile, autoritățile n-au altă soluție decât să mențină izolarea, pentru a nu supraîncărca un sistem medical deja șchiop. Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a estimat că o eventuală relaxare a măsurilor impuse ar putea apărea după 15-20 mai sau 1 iunie.

Liderul interimar al PSD, Marian Ciolacu, spune că prelungirea stării de urgență fără o minimă garanție că vor fi luate măsurile corecte și necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconștiență totală.



Problema e că economia are o contracție între 30% și 40% și încă nu am ajuns la vârful crizei, după cum avertizează Virgil Popescu, ministrul economiei. Cele mai afectate domenii sunt turismul, HoReCa, transporturile și industria auto.

Premierul și alți membri ai guvernului au evocat solidaritatea și au căutat soluții în ultima perioadă pentru o procedură de șomaj tehnic aplicată bugetarilor. Ministrul de finanțe nu e de acord, Florin Cîțu precizând că ”astăzi este nevoie de fiecare om în administrația publică”.

Spania, cu un bilanț mult mai sumbru decât cel al României, s-a reîntors la muncă, iar Austria aplică de astăzi o serie de relaxări. Academia Națională de Științe din Germania recomandă o relaxare a restricțiilor, Guvernul de la Berlin urmând să ia o decizie săptămâna aceasta.

