Politicul a demonstrat din nou că vinovatul este întotdeauna altul. Unii se îneacă în laude nemeritate, alții se folosesc de evenimentele tragice pentru a-și ataca adversarii, iar ceilalți vor să nu fie o filă ruptă a istoriei.

Secretarul general al popularilor europeni, Antonio Lopez, a venit la București și a participat la o ședință a PNL, în care i-a îmbărbătat pe liberali și i-a dat exemplu de așa da, nu ca socialiștii sau ca cei din ALDE care critică, atacă și dezbină Uniunea Europeană. Lopez l-a catalogat pe Cioloș ca fiind puțin oportunist și spune că nu înțelege cum liderul PLUS vrea să fie și europarlamentar, și candidat la alegerile prezidențiale.

Între timp, tineretul USR și alte nouă organizații europene au adoptat o declarație comună numită "Europa de mâine", iar partidul lui Cioloș și-a definitivat lista finală pentru europarlamentare. Evident, Dacian Cioloș este cap de listă la europenele din mai. #PE

Iohannis a decorat supraviețuitori ai Holocastului, iar în discursul său a atacat din nou puterea de la București, afirmând, într-o manieră ce ar putea fi catalogată nefericită, că la fel a făcut și regimul nazist - a schimbat legi și a acaparat instituții.

Ciudat, dar ministrul Justiției este mândru că în urma sa va rămâne ceva, iar acel ceva este faptul că a oprit abuzurile din justiție. Abuzurile despre care vorbește Toader au existat și există, dar ceea ce nu a spus ministrul este că PSD-ALDE sunt partidele care au făcut loc altor abuzuri și au creat haos în legislația română, iar asta în aproape toate domeniile.

Ministrul Agriculturii a lăsat cormoranii în piscinele lor și a anunțat că Președinția română a Consiliului UE vrea o abordare progresivă în implementarea noului plan de performanță pentru agricultorii europeni.

Angela Merkel și-a exprimat sprijinul pentru politica israeliană față de forțele iraniene din Siria, iar Statele Unite au anulat sancţiunile împotriva concernului Rusal şi a altor companii având legături cu magnatul rus Oleg Deripaska, trecând peste obiecțiile opoziției democrate.

