După luni de contestare inclusiv din rândul propriului partid, premierul britanic pleacă în cele din urmă, învins de păienjenișul propriilor erori și minciuni. În România, președintele se face că răspunde la întrebări, iar Ciucă e de neclintit.

Două evenimente ne-au atras atenția săptămâna aceasta. Anunțul demisiei lui Boris Johnson din funcția de premier și de președinte al Partidului Conservator și conferința de presă a președintelui Klaus Iohannis, care a binevoit să nu răspundă la nicio întrebare, deși e prima din acest an, iar subiectele abordate de jurnaliști au fost grave.

Boris Johnson s-a agățat de scaun cât a putut, dar democrația britanică a funcționat din nou și conservatorii i-au retras sprijinul după un șir de minciuni și greșeli ale premierului britanic.

În România, situația e mult mai proastă, dar nimeni nu răspunde. Nici măcar la întrebările jurnaliștilor. Președintele a avut o apariție rară și absolut dezastruoasă pentru el și pentru starea democrației românești.

De ce a ieșit președintele complet nepregătit, nereușind să răspundă la nicio întrebare? Greu de înțeles amatorismul președintelui, dar și al consilierilor de la Cotroceni, incapabili să-l pregătească pentru o conferință, mai ales că Iohannis face rar astfel de evenimente și nu e tocmai un orator.

Klaus Iohannis a mers atât de departe încât ne-a servit și niște minciunele atunci când a fost întrebat de plagiatul lui Ciucă, de legile securității naționale sau de creșterile de taxe. Plus, asigurările că nu va permite un plan de austeritare. Să ținem minte când ne va lovi criza.

Din păcate, președintele ne-a arătat încă o dată cât de puțin înțelege din regulile democratice. Când i s-a atras atenția că ar fi trebuit să reacționeze la amenințările la adresa Emiliei Șercan - jurnalista care a dezvăluit plagiatul mult-iubitului său premier - Iohannis a replicat senin că existența jurnaliștilor la Cotroceni e un bun exemplu pentru libertarea presei. Mda, și Vladimir Putin are o conferință anuală. Cam aici a ajuns președintele cu cele mai multe voturi.

Ce-a mai fost săptămâna aceasta:

