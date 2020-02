Planurile președintelui Klaus Iohannis și ale PNL privind ajungerea la anticipate par din ce în ce mai îndepărtate, iar România riscă să rămână mult timp cu un guvern cu puteri limitate, în timp ce noul coronavirus bate la ușă.

Strategia președintelui Klaus Iohannis și a PNL privind declanșarea anticipatelor a fost contracarată de CCR, care a decis că desemnarea lui Ludovic Orban în calitate de candidat pentru postul de premier a fost neconstituțională. Șeful Curții Constituționale a explicat că problema e că premierul nu a fost propus pentru a coagula un guvern, ci ca să pice în Parlament.

Ludovic Orban a acuzat Curtea Constituțională de partizanat cu PSD și că afectează atribuțiile președintelui Klaus Iohannis. Și liderul PLUS Dacian Cioloș e de părere că CCR a deposedat președintele de dreptul constituțional de a desemna un premier.

Decizia CCR complică foarte mult jocurile, președintele fiind acum obligat să desemneze un premier care să aibă majoritate în Parlament. Cum PNL nu are majoritate, nici măcar împreună cu USR, iar PSD nu vrea să se ducă la consultări cu o propunere de premier, iar președintele exclude un guvern de uniune națională, România riscă să rămână până la alegerile legislative din noiembrie cu un cabinet cu puteri limitate.

Klaus Iohannis a recunoscut că șansele pentru anticipate s-au redus. Cât despre locale, ele se vor desfășura într-un singur tur, ceea ce reprezintă un eșec pentru liberali. Dar dreapta nu pare să înțeleagă că, mai ales în aceste condiții, trebuie să renunțe la orgolii și să vină cu candidați comuni. Astfel, Alianța USR PLUS se chinuie să-și desemneze un candidat, la fel și PNL, în timp ce alegerile bat la ușă.

