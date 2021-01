În câteva zile ar trebui să înceapă etapa a doua a campaniei de vaccinare, dar oamenii nu pot încă să se înscrie pe site.

Vineri ar trebui să înceapă etapa a doua de vaccinare, coordonatorul campaniei anunțând ce categorii de persoane se vor putea vaccina acum. Deocamdată, oamenii nu se pot înscrie pentru această etapă pe site-ul dedicat campaniei.

În cadrul primei etape, peste 125.000 de cadre medicale, ceea ce reprezintă cam jumătate din total.

Luni a sosit a patra tranșă de vaccin de la Pfizer/BioNTech - 150.150 doze, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.

Cele două companii estimează că sunt în măsură să producă două miliarde de doze de vaccin împotriva COVID-19 până la finele lui 2021, peste obiectivul anterior de circa 1,3 miliarde de doze.

După ce mai mulți preoți au tunat și au fulgerat împotriva vaccinării, BOR a acceptat să difuzeze materiale informative despre vaccinare. Până și Teodosie al Tomisului și-a schimbat părerea. Cât ne va costa această balet, vom afla mai târziu.

Un studiu al World Vision Români arată că peste 80% dintre profesori și 70% dintre elevi cred că școlile trebuie redeschise.



Situația nu prea diferită nici în alte țări, această pandemie stricând reputația multe state admirate pentru capacitatea de organizare.

