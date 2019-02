Coaliția PSD-ALDE pregătește o nouă lovitură la adresa Justiției și continuă atacurile la adresa Laurei Codruța Kovesi. Noroc că fosta șefa a DNA e apărată de politicienii europeni.

”De ce să reprezinte Kovesi această ţară? De ce e frecventabilă?”, se întreabă senatorul PSD Mihai Fifor, marșând pe marota social-democraților, protocoalele secrete în urma cărora s-ar fi comis ”abuzuri uluitoare” împotriva corupților din politică.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a mimat indiferența față de candidatura lui Kovesi la șefia Parchetului European, în contrast cu Frans Timmermans, candidatul socialiștilor la conducerea Comisiei Europene, care a lăudat munca fostului procuror-șef al DNA.

Și președintele liberalilor europeni, Guy Verhofstadt a sărit în apărarea lui Kovesi, cerându-i preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, să apere integritatea procesului de selectare a procurorului-şef european și să solicite autorităţilor române să-i permită Laurei Codruţa Kovesi participarea la următoarele etape ale procesului de selecție pentru conducerea Parchetului European.

Avertismentele europene nu-i ating pe oficialii de la București, Tudorel Toader pregătind - potrivit unui document obținut de Adevărul - modificări la legile Justiției care afectează și mai mult independența sistemului judiciar.

PNL va depune o moțiune simplă împotriva lui Tudorel Toader, dar rezultatul va fi, cel mai probabil, un nou show de prost gust în Parlament.

Viorica Dăncilă a avut un început de săptămână în notă proprie. Ne-a anunțat că PSD a scos România din noroaie și, întrebată de situația căilor ferate, a anunțat că a trimis Corpul de control la CNAIR, instituție care însă se ocupă de implementarea programelor de dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

Rămânând la problemele României, abandonul școlar e una dintre cele mai presante. Cu toate acestea, fondurile europene sunt prea puțin folosite pentru proiecte de educație pentru care nu sunt întotdeauna bani la buget. #politicadecoeziune

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - What to Do About Massive Population Growth